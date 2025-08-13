Masivo operativo policial en Independencia por caso “Rey de Meiggs” y secuestros deja 12 detenidos

Personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un amplio operativo en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, en el marco de investigaciones por delitos violentos y secuestros.

La acción, liderada por la Fiscalía ECOH y la Fiscalía Metropolitana Oriente, se desarrolló en un edificio de calle Inglaterra, donde se allanaron varios departamentos.

El procedimiento se vincula con el homicidio por encargo del denominado Rey de Meiggs, ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, y con secuestros registrados en Cerro Navia y La Florida, relacionados con la misma “casa de torturas” donde estuvo retenido el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

En la operación, que contó con un centenar de funcionarios policiales, fueron detenidas 12 personas, entre ellas integrantes de la agrupación “Los Mapaches”.

Aunque no se logró capturar a los principales objetivos de la investigación, los aprehendidos quedaron bajo custodia para ser interrogados.

Uno de los detenidos aseguró a la prensa que desconocía el motivo del procedimiento y que solo arrendaba el departamento junto a un amigo.