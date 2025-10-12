Boric inicia viaje a Italia sin confirmación de encuentro con Giorgia Meloni

Durante la mañana de este domingo, el Presidente Gabriel Boric llegó junto a su comitiva hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh) para comenzar su viaje a Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa León XIV, pero sin confirmación sobre el eventual encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni.

El Mandatario ha expresado sus altas expectativas respecto a la audiencia de este lunes con el Sumo Pontífice. “Creo que es una voz importante en estos tiempos (…). Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener con la Iglesia Católica, la voz del papa ha sido hoy día una voz importante”, señaló antes de iniciar el viaje.

Boric también sostendrá una reunión con el presidente italiano, Sergio Matarella, en el marco de la cumbre empresarial chileno-italiana. Sin embargo, su itinerario oficial no contempla un encuentro con Meloni.

De acuerdo a trascendidos publicados por Cooperativa, la jefa del Gobierno italiano descartó el encuentro a propósito de ciertas tensiones con Boric que se remontan a la cumbre del G-20 en noviembre de 2024. Pese a que Cancillería envió una solicitud de audiencia, esta no habría sido respondida.

Otros compromisos del itinerario

El próximo martes 14 de octubre, el mandatario encabezará la ceremonia inaugural del “Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El mismo día por la tarde, participará de manera remota en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2025.

Asimismo, el miércoles 25 participará del Encuentro de Negocios Chile-Italia, evento organizado por InvestChile. Día en el que el jefe de Estado también liderará, junto al presidente de Italia, Sergio Mattarella, un seminario en conmemoración a los 50 años del atentado contra el exministro Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, ocurrido en 1975.

Instancia en la que se destacará la figura del democratacristiano en Chile, y su exilio en Roma.