Boom de bandas latinoamericanas en Europa: Detienen a 10 ladrones chilenos en Múnich

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La policía de Múnich detuvo a 11 personas —diez chilenos y un colombiano— vinculadas a una red delictual con alcance europeo y nexos con organizaciones en Chile. El grupo operaba de forma profesional, arrendando autos y viviendas para sus delitos.

Un equipo especial de la Policía de Múnich detuvo a 11 personas—diez de nacionalidad chilena y uno colombiano— quienes fueron sorprendidos esta semana en distintos puntos de Baviera.

Los chilenos formaban parte de una red delictual más grande, de ribetes europeos y conexiones con organizaciones establecidas en Chile.

Según la investigación policial, el grupo actuaba como una estructura. “Son profesionales con patrocinadores detrás”, dijo el comisario jefe Thomas Schmidt.

La banda arrendaba autos y viviendas por temporada. En uno de los domicilios la policía incautó 300 piezas de joyería de alta gama, relojes de lujo y efectivo por valor de 50.000 euros.

Los registros de ADN encontrados en diversos sitios del suceso –Austria, Suiza, Luxemburgo, Italia, Francia y España– hacen presumir que se trata de una banda con conexiones europeas.

La policía Baviera advirtió sobre la evoluciones de sus métodos, desde robo de furgones hasta cajeros automáticos, grupos que reconoce se han reactivado en el último y que provienen de Chile, Colombia y México.

