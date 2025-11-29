Gobierno presenta plan que proyecta la educación superior chilena hacia 2038

La Subsecretaría de Educación dio a conocer la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026-2038, un documento diseñado por un Consejo Asesor de 48 expertos que busca redefinir el sistema educativo terciario para enfrentar los desafíos sociales, tecnológicos y productivos de las próximas décadas.

La propuesta, elaborada durante un año por especialistas del mundo académico, científico, social y productivo, fue entregado al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en una ceremonia realizada en el campus Vicuña Mackenna 20 de la Universidad de Chile. La estrategia proyecta un horizonte de 12 años y fija cuatro ejes centrales, acompañados de 16 objetivos estratégicos y 52 líneas de acción.

Trayectorias formativas y procesos académicos

El primer eje propone avanzar hacia rutas educativas más flexibles y articuladas, capaces de reconocer aprendizajes previos y responder a perfiles estudiantiles diversos. Incluye reformas a títulos y grados, nuevas credenciales formativas y mayor apoyo para transiciones educativas y laborales. También contempla fortalecer la docencia para atender la creciente heterogeneidad de estudiantes.

Desarrollo del conocimiento, investigación e innovación

Como segundo desafío, el plan plantea potenciar la generación de conocimiento y la investigación como bienes públicos. Para ello propone coordinar organismos del sistema educativo y de ciencia y tecnología, ampliar la oferta de postgrados en áreas estratégicas, y promover empresas científico-tecnológicas vinculadas a las instituciones de educación superior, incentivando inversión privada en investigación y desarrollo.

Articulación con el entornos y dinamización del desarrollo sostenible

El tercer eje busca una relación más estrecha entre las instituciones, el sector público y el mundo productivo, de manera que la formación y la investigación se conecten con las necesidades del país. La estrategia apunta a fortalecer la empleabilidad, promover agendas de innovación con impacto territorial y reforzar el rol social de las universidades en regiones.

Arquitectura y gobernanza del sistema

El último pilar se centra en actualizar la arquitectura institucional del sistema de educación superior. Propone crear un Consejo para el Desarrollo Estratégico, modernizar el marco legal de las instituciones estatales, mejorar los mecanismos de aseguramiento de la calidad y avanzar hacia un financiamiento diferenciado, orientado al aporte efectivo de cada institución y no a rankings basados únicamente en procesos.

El Consejo Asesor destacó que estos cuatro desafíos buscan orientar un ciclo de transformaciones profundas que permitan a la educación superior chilena responder con mayor solidez a los cambios del país y del mundo. Con la entrega de esta estrategia, el gobierno inicia una hoja de ruta que marcará el desarrollo del sistema hasta 2038.