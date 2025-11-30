Desbordes tilda de “inverosímil” respuesta de Cataldo sobre hechos de violencia en I. Nacional

El escándalo por la violencia en el Instituto Nacional sigue escalando. Tras las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien argumentó que su cartera carece de “competencias legales” para intervenir en los brutales ataques al interior del emblemático liceo santiaguino, el alcalde Mario Desbordes (RN) no se contuvo y lo tildó de “inverosímil” en un demoledor hilo de X.

“Me parece inverosímil que el ministro insista en que el Mineduc ‘no tiene competencia’ para enfrentar hechos tan graves como los ataques a profesoras. Más aún cuando, hace un tiempo, se reúne a ‘conversar’ con quienes justifican o defienden este tipo de violencia”, disparó el jefe comunal, recordando cómo Cataldo optó por diálogos con algunos sectores en lugar de actuar con firmeza.

Desbordes, además, extendió su ofensiva a otras instituciones clave. “No se puede condenar por un lado y relativizar por el otro”, advirtió, para luego cuestionar al Defensor de la Niñez por intentar “amarrarle las manos” y bloquear la aplicación de la ley Aula Segura. También acusó al Colegio de Profesores de limitarse a realizar declaraciones tibias. “Si realmente están con las docentes y los estudiantes, deben sumarse a las acciones legales que impulsaremos”, sostuvo.

El detonante de las declaraciones de Desbordes se dan en el marco de los testimonios de profesoras del Instituto Nacional que relatan haber sido rociadas con acelerante y golpeadas, temiendo por su vida y su visión. “Ese es el nivel de violencia que estamos enfrentando. Y por ellas, por sus colegas y por quienes sí quieren estudiar, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley”, concluyó Desbordes.