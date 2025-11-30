Organizaciones critican rechazo de glosa presupuestaria a Fundación Salvador Allende

Diversos centros de estudios, institutos y fundaciones manifestaron su profunda preocupación, tras la decisión del Congreso de eliminar la asignación presupuestaria a la Fundación Salvador Allende, una glosa incorporada durante el gobierno de Sebastián Piñera que, en caso de no otorgarse, impediría asegurar el funcionamiento básico del organismo durante el año 2026.

A través de un comunicado público, las organizaciones firmantes, entre ellas el Instituto Igualdad, Chile21, Casa Común, Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos,

Fundación por la Democracia, Nodo XXI, Fundación Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, manifestaron que “sería un error considerar el rechazo de esta glosa como un hecho aislado”.

Esta situación, agrega el documento, “se suma a señales inquietantes que ponen en entredicho un entendimiento nacional —construido durante años y desde posiciones políticas diversas— que permitió superar divisiones y promover una convivencia basada en el respeto a la pluralidad política y el compromiso con la verdad histórica”.

Para los organismos involucrados, resulta “alarmante que Chile se aleje de las naciones que, más allá de sus diferencias políticas, protegen sus museos de memoria, bibliotecas presidenciales y archivos nacionales como pilares de una ciudadanía informada. También es alarmante que este ataque a un legado presidencial que apostó por la vía pacífica y democrática ocurra en medio de la apatía del mundo cultural, social y político”.

El documento señala, además, la necesidad de defender “sin titubeos los fundamentos de nuestra democracia, en resguardo de la dignidad humana y la paz social”. “Como centros e institutos vinculados a este ideario expresamos nuestra total solidaridad a la fundación Salvador Allende y recordamos el deber de subrayar lo que está en juego en nuestro país con el avance de la ultraderecha: hoy son los espacios de memoria, luego podrán ser la libertad de prensa o la libertad de reunión”, concluyen.