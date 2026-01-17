Incendio forestal en Concepción provoca alerta roja y evacuación en Penco

Un incendio forestal de alta complejidad afecta durante esta jornada a los sectores Puente 1 y Puente 3, en la comuna de Concepción, Región del Bío Bío. El siniestro ha generado una extensa columna de humo visible desde distintos puntos del Gran Concepción, incluyendo Talcahuano y Santa Sabina.

Debido a la magnitud del fuego, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja provincial. El avance de las llamas y las condiciones de viento llevaron a ordenar la evacuación del sector El Durazno, en la comuna de Penco, mediante la activación del sistema SAE.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explicó que se trata de un incendio “complejo y de difícil acceso”. Respecto a la evacuación en una comuna vecina, señaló: “Efectivamente, la alerta SAE que es para Penco es por el incendio que se está produciendo en Concepción. Un incendio complejo de acceso (…) el viento va hacia el norte, por lo tanto, por eso, la evacuación es hacia ese sector” advirtió el edil en conversación con Radio Biobío.

Para el combate se encuentra desplegado un masivo operativo compuesto por 1 técnico, 8 brigadas de CONAF, maquinaria pesada, 2 helicópteros, 4 aviones cisterna, 1 avión de observación y un avión Hércules C-130, además de cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Concepción. Según el último reporte de CONAF, el fuego ya ha consumido alrededor de 30 hectáreas, con una proyección que podría alcanzar las 300.

La emergencia ha impactado la conectividad vial, con desvíos de tránsito en la Autopista del Itata, específicamente en los kilómetros 71 y 68, donde los vehículos están siendo redirigidos hacia la ruta del sector Rafael debido a la cercanía del incendio y la presencia de humo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no acercarse a las zonas afectadas, respetar las órdenes de evacuación, facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.