Programa de referidos de CLP Coin

Si eres fan de CLP Coin te contamos que desde hace un tiempo tenemos disponible un programa de referidos, por medio de la app web, con el que puedes acceder al clásico programa que te premia por referir:

Se premia a quien se registra usando un código relacionado a otra persona.

El que ha compartido su código y contado sobre CLPC, recibe también un premio.

Pero ¿Qué es CLP Coin?. En resumen, es una stablecoin del peso, que permite a cualquier persona usar sus pesos en cadenas de bloques como Ethereum, Polygon, Binance BSC, Arbitrum One y Optimism.

Las cadenas de bloques hoy representan una nueva forma de interactuar con el dinero, un nuevo paradigma del que puedes apalancarte para hacer crecer tu patrimonio o tu negocio. Además, ser premiado por contarle algo como esto a otros está bueno.

¿Qué premios entregan por invitar a otros a usar CLP Coin?

Quien invita: Recibe un regalo en pesos que puede retirar o convertir a CLPC sin comisión.

El invitado: Recibe un descuento al solicitar un depósito de CLPC.

Dato curioso: el invitado recibe inmediatamente sus beneficios mientras que quien lo invitó debe esperar que se cumplan ciertos requisitos.

¿Qué requisitos?

El que invita a alguien, como requisito para recibir su recompensa, debe esperar que la persona invitada haga un depósito mínimo y que el sistema reconozca ese depósito.

Si ya has usado esta moneda y no sabías sobre esta novedad, aprovecha y prueba la funcionalidad. ¡Cuéntale a tus amigos sobre las cadenas de bloques y gana luquitas extra de forma sencilla!.

Al hablarle a otros sobre las cadenas de bloques es importante siempre mencionar los riesgos asociados a las mismas. Por ejemplo, una cuestión negativa de la libertad y simpleza que proponen las cadenas de bloques, es que gracias a eso se ven muchos de estos sistemas expuestos a estafas y robos. Compartir esta nueva tecnología y enseñar a otros a ocuparla de forma segura es una tarea de todos. Recuerda también que tus billeteras, claves privadas o tus palabras de recuperación no debes compartirlas nunca con nadie.