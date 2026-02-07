Senador Rojo Edwards y candidatura de Bachelet: “Es un amarre con consecuencias negativas”

El senador José Manuel Rojo Edwards criticó la polémica por la nominación a la secretaría general de Naciones Unidad de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Bachelet fue apoyada por el oficialismo, México y Brasil, y hay incógnita por la opción que tomará al respecto el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo.

“Es un amarre con consecuencias negativas en cualquier decisión que tome el Presidente Kast. Si él no apoya a Bachelet, es muy probable que la izquierda, utilizando esa excusa, rechace todos los proyectos, los de los primeros días que son los más importantes”, afirmó en una entrevista con radio Biobio.

Sin embargo, “si el Presidente Kast apoya a la expresidenta Bachelet, está yendo en contra de la narrativa fundacional del Partido Republicano que él fundó, una narrativa en la cual se dice claramente que un punto de inflexión en la decadencia de Chile, para las tres emergencias de hoy como la económica, la de seguridad y la de inmigración, parten con el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet”.

En ese sentido, a su juicio, “es una deslealtad porque ellos saben perfectamente que cualquier decisión es muy compleja para el Presidente electo”.

Asimismo, expresó que la única “forma de hacerlo” era que “la expresidenta Bachelet no hubiese ratificado su candidatura y ella se haya presentado una vez el Presidente electo ya hubiese jurado, y de esa manera haya tenido toda la posibilidad de aceptar o rechazar la candidatura”.

“Lo que se ha hecho acá es una presión indebida”, insistió el parlamentario.

Posición de Kast

Rojo Edwards además indicó que “el Presidente Kast claramente ha tomado una postura institucional que yo no puedo sino apoyar y es que, según la Constitución, es el Presidente en ejercicio el que maneja las relaciones internacionales”.

“Por lo tanto, él dice lo correcto cuando dice que va a tomar una decisión cuando ya sea Presidente. No obstante lo anterior, dada la complejidad de esto, y más allá de que yo respeto 100% y apoyo la decisión del presidente, creo que lo mejor sería saldar esto antes y lo digo porque la izquierda, con la excusa de no apoyar a Bachelet, van a rechazar todos los proyectos que la ciudadanía apoyó en base a la candidatura de José Antonio Kast”.

A su juicio, “las consecuencias de hacerlo a fines de marzo o en abril, como se supone, pueden ser consecuencias que perduren mucho más en el tiempo. Por eso creo yo, pero obviamente respeto, valoro y considero institucional y razonable lo que ha dicho el Presidente, es que se tome esa determinación antes”.

“Lo que sería inaceptable e insólito es que México y Brasil perseveraran en una candidatura de un chileno o una chilena que no considere el apoyo de Chile. Eso es lo único que mi juicio sería inentendible e inaceptable”, concluyó.