Gobierno colombiano descarta solicitar asistencia internacional por inundaciones

El Gobierno de Colombia informó que no activará mecanismos de ayuda humanitaria externa ni emitirá un llamamiento internacional para enfrentar las graves inundaciones que azotan varias regiones del norte y noroeste del país, al evaluar que la emergencia no ha superado las capacidades operativas y funcionales del Estado en su fase de respuesta inmediata.

La Cancillería emitió un comunicado oficial donde explica que la decisión se tomó en coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), autoridad técnica competente en la materia. “La situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata, por lo que no procede activar mecanismos internacionales de ayuda”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las precipitaciones intensas, provocadas por un frente frío atípico que ingresó al mar Caribe desde finales de enero y se extendió durante las primeras semanas de febrero de 2026, han generado desbordamientos de ríos como el Sinú, saturación de cuencas y afectaciones en decenas de municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira, Chocó y Antioquia, entre otros.

El balance oficial reporta 18 personas fallecidas, más de 4.300 viviendas destruidas, cerca de 120.000 damnificados y alrededor de 300.000 hectáreas inundadas. Miles de habitantes han sido evacuados o se han desplazado por la crecida de ríos y la imposibilidad de transitar en zonas rurales y urbanas afectadas.

El Gobierno mantiene comunicación constante con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas y se declaró en plena disposición de activar protocolos internacionales si la evolución de la situación lo amerita, siempre que medie una recomendación técnica correspondiente.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días en ocho departamentos (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó). La medida permite agilizar la asignación de recursos presupuestales, garantizar seguridad jurídica y fortalecer la respuesta ante la amenaza derivada de la emergencia.

La Cancillería subrayó que el llamamiento internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional, que solo se justifica cuando las capacidades nacionales han sido materialmente sobrepasadas —escenario que, según la evaluación oficial, no se presenta actualmente—. El Ejecutivo prioriza la movilización de recursos internos y la coordinación interinstitucional para mitigar los impactos y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.