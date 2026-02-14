Tragedia vial en Mehuín deja cuatro muertos y seis heridos graves en Los Ríos

Un devastador accidente de tránsito sacudió la madrugada de este sábado la comuna de Mariquina, en la Región de Los Ríos, con un saldo de cuatro personas fallecidas y seis lesionadas, dos de ellas en estado grave. El siniestro involucró una colisión frontal entre dos vehículos, agravada por el atropello posterior de un tercer automóvil cuyo conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 01:29 horas en el kilómetro 26,5 de la Ruta T-20, en el sector Puente Negro, localidad de Mehuín, en el tramo que une San José de la Mariquina con la costa. Según las primeras pericias de la Unidad Investigadora de Accidentes de Tránsito (UIAT) de Carabineros, un station wagon habría invadido parcialmente el eje de la calzada en una curva —por causas que aún se indagan—, obstruyendo el paso de un Suzuki Vitara que venía en sentido contrario.

El impacto de alta energía provocó que el Suzuki Vitara volcara y tres de sus ocupantes fueran eyectados a la vía. La conductora del station wagon falleció en el lugar. Minutos después, un tercer vehículo —presumiblemente una camioneta— pasó por el sector y atropelló a dos de las personas que yacían en la carretera, antes de huir del lugar.

El fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Sergio Carmona, confirmó que las cuatro víctimas fatales corresponden a tres ocupantes del Suzuki Vitara y la conductora del station wagon. Entre los fallecidos se encuentran una mujer de 30 años y tres hombres de 18, 20 y 21 años. Ambos conductores de los vehículos principales perdieron la vida en el siniestro.

La Fiscalía instruyó inmediatamente diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y pericias al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, con el objetivo de determinar la dinámica exacta, las responsabilidades y la identidad del conductor prófugo. El Servicio Médico Legal (SML) realiza las autopsias correspondientes, mientras las víctimas lesionadas reciben atención en recintos hospitalarios de la zona.

Las autoridades buscan activamente al responsable del atropello secundario, cuya conducta podría configurar delitos adicionales como abandono de persona y homicidio o lesiones graves con resultado de muerte.