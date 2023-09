China Open: Jarry aprovecha sus bolas de ‘break’ contra Tsitsipas y pasa a octavos en Pekín

El tenista chileno Nicolás Jarry (n.23, ATP) se impuso este viernes al griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie en el Abierto de China disputado en Pekín y quinto en el ranking mundial, por 6-4 y 6-4.

Jarry, que hizo su debut en la capital del gigante asiático en este torneo ATP 500, necesitó de una hora y 30 minutos para sellar su pase a los octavos de final y desempatar el marcador de enfrentamientos con un Tsitsipas que sufrió en el porcentaje de puntos obtenidos en sus segundos saques.

El chileno se enfrentará en octavos de final del torneo al italiano Matteo Arnaldi (n.48), que se deshizo del estadounidense Jeffrey John Wolf (n.51) en primera ronda.

El tenista sudamericano empezó el choque en la pista Lotus del complejo capitalino levantando en los primeros compases una bola de rotura a favor de Tsitsipas, que no supo emular al chileno en el noveno juego, cuando el sudamericano consiguió romper el servicio del griego y tomar una ventaja decisiva para llevarse el primer set.

El guion se repitió casi al pie de la letra en el segundo set, cuando Jarry aprovechó su segunda bola de ‘break’ ante un griego que, si no anotaba en su primer servicio, sufría sobremanera con el segundo.

El gigante chileno, de 1,98 metros, que este año ya ganó los ATP 250 de Ginebra y Santiago, eliminó a uno de los favoritos y le obligó a despedirse del torneo de Pekín en primera ronda.

Revisa algunso videos del partido aquí:

Nicolas Jarry sends a water bottle up into the crowd to help a young fan who fell ill during his match against Stefanos Tsitsipas.

Compassionate athletes… Things you love to see. ❤️

pic.twitter.com/IVsqtx4Txj

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 29, 2023