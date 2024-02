Christian Garín: “Hoy puedo perder con cualquiera, es deprimente”

La situación fue evidente desde el inicio en el court central, donde Garín expresó su fastidio por el pésimo estado de la arcilla, llegando incluso a patear el polvo de ladrillo durante el partido.

Tomás Barrios se impuso en dos sets, y Garín, visiblemente afectado, compartió en una conferencia de prensa sus frustraciones. Admitió sentirse en un nivel muy bajo, con dolores persistentes y la incapacidad de encontrar su mejor juego.

Garín, en una honestidad cruda, mencionó “siento que hoy día puedo perder con cualquiera, estoy en un nivel muy bajo. Lo dije antes en la semana. Tengo muchos dolores, hace tiempo no me siento bien en cancha. No tengo estrategias, me esfuerzo todos los días. No sale, no sale, no sale. Es difícil. Estoy jugando horrible. Es deprimente, la verdad”.

El tenista, afectado física y emocionalmente, reconoció una rutina diaria de esfuerzo, trabajo duro y repetición, pero sin obtener resultados positivos. Con dolores persistentes en la mano, expresó su frustración y la dificultad de recuperar la confianza.

Además, Garín descenderá al menos hasta el puesto 86 del ranking ATP, planteándose la posibilidad de regresar al circuito Challenger para recobrar la confianza perdida. “No, creo que no. Hoy tengo un ranking 80, 90, por ahí, que me permite jugar algún ATP, qualys de Masters 1000. De momento, no lo tengo pensado. Tengo otras cosas en mente, más allá del calendario. Creo que lo primero es recuperarme físicamente y jugar cuando me sienta en condiciones porque, jugar así, queriendo sentirme bien, pero sin lograrlo… No sé, necesito replantearme un poco antes de pensar en el calendario”, señaló el tenista nacional.

En cuanto al estado de la cancha, Garín calificó la situación como “la peor cancha en la que he jugado en un torneo ATP”, coincidiendo con su rival Barrios, quien también expresó las dificultades en la superficie de juego.