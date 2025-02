Cristiano Ronaldo con los pies en la tierra: “El mejor de la historia soy yo, punto final”

Cristiano Ronaldo está a punto de cumplir 40 años y sigue convencido de que es el mejor futbolista de la historia. En una entrevista con La Sexta, el portugués aseguró que se considera superior a figuras como Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé.

“¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón”, declaró el astro del Al Nassr, reafirmando su autoconfianza.

El cinco veces Balón de Oro, que ha ganado todos los títulos posibles en Europa y es el máximo goleador del Real Madrid y la selección de Portugal, sostuvo que es el futbolista “más completo” de todos los tiempos.

“Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, hago bien las faltas, remato bien con el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… Una cosa son los gustos, que les guste más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Yo soy el más completo”, sentenció.

En cuanto a su imparable carrera goleadora, ‘CR7’ alcanzó los 923 tantos y se acerca a la histórica cifra de 1000 goles. Sin embargo, confesó que le incomoda la insistencia de los aficionados sobre ese hito.

“La gente está un poco pesada con los mil goles. Yo sé que también soy culpable, pero es que parece que están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo goles, muchos, goles bonitos y me encuentro bien, pero la gente solo dice ‘faltan 85, faltan…’. No me gusta eso”, expresó el delantero.

Finalmente, dejó en claro que su legado ya está escrito, independientemente de si alcanza la cifra redonda. “Las cosas tienen que pasar de forma natural. El mejor de la historia soy yo, punto final. Si llegan los 1000 goles, de puta madre. Yo pienso en el momento, en el presente”, concluyó.

💥 @Cristiano responde a LA pregunta de @EduAguirre7 “Yo creo que soy el mejor de la historia” 💬 “Sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo” pic.twitter.com/15O9WHH5ye — laSexta (@laSextaTV) February 3, 2025