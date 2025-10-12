Va por la 2da: Colo Colo sella su paso a la final de la Copa Libertadores femenina

Colo Colo femenino continúa su camino triunfal en la Copa Libertadores. Este sábado, las dirigidas por Tatiele Silveira superaron 1-0 a Libertad de Paraguay en el estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina, asegurando su paso a la gran final del certamen.

El tanto del triunfo llegó a los 60 minutos, cuando Mary Valencia conectó de cabeza un centro preciso de Michelle Olivares, decretando la ventaja definitiva. Con este resultado, las albas mantienen una campaña perfecta: cuatro partidos jugados, cuatro victorias.

En los minutos finales, Libertad buscó el empate con remates de media distancia y centros al área, pero la defensa colocolina mantuvo el orden y aseguró la clasificación.

Colo Colo espera ahora rival entre Deportivo Cali y Sao Paulo para disputar la final, programada para el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el mismo recinto de Banfield. En el otro cruce, Corinthians enfrentará a Ferroviaria.

Mientras el equipo masculino vive una temporada irregular, el plantel femenino del “Cacique” se consolida como protagonista continental, levantando la ilusión de alcanzar su segunda Libertadores tras el histórico título obtenido en 2012.