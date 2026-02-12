Chilenas hacen historia: primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bike Like a Woman (@bike_like_a_woman)

La travesía se extendió por 11 días, con ocho jornadas de ascenso y tres de descenso, alcanzando una altitud cercana a los 5.550 metros sobre el nivel del mar. El recorrido incluyó tramos de escaleras, puentes colgantes y senderos rocosos donde, en varias ocasiones, debieron cargar las bicicletas al hombro ante la imposibilidad de pedalear.

Antes de iniciar la expedición, ambas deportistas habían explicado que no existía registro público de mujeres que hubieran realizado el trayecto en bicicleta hasta el campamento base, especialmente en condiciones invernales. “Nuestro objetivo es llegar al campamento base del Everest en bicicleta en plena temporada de invierno. De lo que hemos investigado, solo algunos hombres lo han logrado y ninguna mujer”, señalaron al anunciar el reto.

Así, de concretarlo, se convertirían en las primeras mujeres en conseguirlo. “Actualmente no se encuentra ningún registro público de mujeres que hayan hecho esto”, comentaron en ese entonces.

Las riders chilenas documentaron la travesía a través de redes sociales, compartiendo imágenes y registros desde su llegada a Nepal hasta el momento en que alcanzaron la meta. Tras completar el desafío, publicaron una fotografía celebrando en el campamento base junto a sus bicicletas, acompañada del mensaje: “Misión cumplida: Everest Base Camp con bicicleta”.

Aunque destacan por su experiencia en montaña, han alcanzado alturas de hasta 6.700 metros en expediciones anteriores, Camila Forti ha señalado que no se consideran deportistas de alto rendimiento. “No somos profesionales, nos mantenemos activas y siempre con ganas de hacer este tipo de locuras”, han explicado.

Aseguran que el mayor desafío no fue solo la altitud, sino las condiciones climáticas propias del invierno en el Himalaya, con bajas temperaturas y terreno complejo.

No es la primera vez que Correa y Forti rompen barreras en el ciclismo de montaña. Previamente, ya habían sido las primeras mujeres en alcanzar la cumbre del Cerro El Plomo en bicicleta, consolidando su nombre en el llamado “big mountain bike” y sumando ahora un logro a nivel mundial.