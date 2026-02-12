DEPORTES
Chilenas hacen historia: primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest
Jacinta Correa y Camila Forti completaron una expedición de 11 días en plena temporada de invierno y se convirtieron en las primeras mujeres en alcanzar el campamento base del Everest, a más de 5.000 metros de altura pedaleando
Síntesis generada con OpenAI
Jacinta Correa y Camila Forti se convirtieron en las primeras mujeres en llegar en bicicleta al campamento base del Everest, a más de 5.000 metros de altura y en plena temporada de invierno. La expedición duró 11 días, con tramos en que debieron cargar sus bicicletas por escaleras y senderos rocosos. Las chilenas, con experiencia previa en montaña, celebraron el logro como un hito para el big mountain bike y el deporte nacional.Desarrollado por El Mostrador
Un nuevo hito para el deporte chileno marcaron Jacinta Correa y Camila Forti, quienes lograron llegar en bicicleta hasta el campamento base del Monte Everest, en Nepal, transformándose, según los registros disponibles, en las primeras mujeres en el mundo en completar este desafío en plena temporada de invierno.