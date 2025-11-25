Taller: “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdades. Retos de protección social y cuidados en Chile”

Temáticas prioritarias de la agenda pública que no tienen la visibilidad necesaria en estos momentos de definiciones políticas que habrán de marcar el quehacer de las políticas públicas los próximos cuatro años.

En la ocasión, cuatro comentaristas, la senadora Yasna Provoste; el director del Servicio País de la Fundación de la Pobreza, Ernesto González; el director de Erradicación de Pobreza del PNUD, Rodrigo Herrera; y Francisca Gallegos, Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social harán sus reflexiones y comentarios a la presentación de Clarisa Hardy, secretaria ejecutiva CEGEP y autora de los Boletín Agenda Pública N°12 (primera parte) y N°13 (segunda parte) sobre la materia del taller.