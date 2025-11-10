Al Pan Pan: Francisco Vidal y Camilo Herrera sobre carrera presidencial y polarización política

Esta semana será decisiva en lo político. A las elecciones parlamentarias y presidenciales de este domingo se suman semanas repletas de hitos. Está, por ejemplo, la polémica por el uso de un vidrio antibalas en un acto de José Antonio Kast en Viña del Mar. Ello le valió críticas de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Mientras, Evelyn Matthei llamó la atención con una canción urbana en su franja, y Johannes Kaiser dice que le pagaría al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que reciba a los reos extranjeros de nuestro país.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la última semana de la carrera presidencial con el exministro y militante PPD Francisco Vidal.

También conversamos con el director ejecutivo de la Corporación 3xi, Camilo Herrera, acerca de los resultados del Tercer Estudio Nacional sobre Polarizaciones en el país, que revelan un aumento en la brecha entre izquierda y derecha en 12 de 20 ítems. Además, analizamos los resultados que arrojan que el 28% de los consultados no responden al eje izquierda-derecha, pero en sus respuestas una buena parte de ellos están orientados a la derecha.