Kast llega a El Salvador para reunirse con Bukele y visitar el Cecot

El presidente electo José Antonio Kast cerró su agenda en Panamá y viajó a El Salvador, última escala de su gira por Centroamérica. Este viernes sostendrá su primer encuentro oficial con Nayib Bukele y visitará el Cecot, la cárcel emblemática del modelo de seguridad salvadoreño. A diferencia de viajes anteriores, Kast llega acompañado por su futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reforzando la señal de que el combate al crimen será eje central de su gobierno. Tras esta visita, el mandatario electo se prepara para su próximo periplo internacional por Europa y Estados Unidos.

Brasil aprueba extradición de Martín de los Santos y alista su regreso a Chile

La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos Lehmann, imputado por una violenta agresión contra un conserje de 70 años en Vitacura. El proceso se encuentra en su fase final y, al tratarse de una extradición simplificada, su retorno a Chile podría concretarse en un plazo cercano. De los Santos fue detenido en Brasil tras no presentarse a cumplir la prisión preventiva decretada en junio de 2025, luego de provocar lesiones graves que dejaron secuelas permanentes en la víctima.

Defensa de Héctor Espinosa busca anular condena de 17 años ante la Suprema

La Corte Suprema revisará este lunes el recurso de nulidad presentado por la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, condenado a 17 años de cárcel por malversación, lavado de activos y falsificación. Espinosa, recluido en Capitán Yáber, busca invalidar el juicio completo alegando vulneraciones a garantías y errores en la investigación de su patrimonio. El máximo tribunal deberá decidir si el proceso se repite o si la condena queda firme y comienza a ejecutarse de manera definitiva.

Confirman presencia del mosquito del dengue en bodegas del aeropuerto de Santiago

El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de un ejemplar del mosquito Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que activó protocolos sanitarios inmediatos. Aunque no hay casos autóctonos en Chile continental, la autoridad reforzó la vigilancia desde Arica a Los Lagos, inspeccionó instalaciones, eliminó posibles criaderos y activó seguimiento al personal. El Minsal llamó a la prevención domiciliaria y recordó los síntomas de alerta asociados a dengue, zika y chikungunya.

Poduje promete reconstrucción acelerada tras incendios y critica “permisología”

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, presentó los lineamientos para la reconstrucción en la zona centro-sur tras los incendios, estimando un costo cercano a los 648 millones de dólares. Aseguró que ninguna víctima quedará fuera y anunció una reconstrucción acelerada, con uso de decretos para reducir burocracia. Criticó duramente la experiencia de Viña del Mar y protagonizó un tenso cruce con un asistente por trabas ambientales, insistiendo en que la prioridad serán las familias damnificadas y no los obstáculos administrativos.

Rusia lanza drones y misil contra Ucrania pese a acuerdo verbal con Trump

Rusia atacó Ucrania con un misil balístico y más de cien drones, pocas horas después de que Donald Trump anunciara un acuerdo verbal con Vladimir Putin para suspender bombardeos a infraestructuras por una semana. Aunque gran parte de los drones fue neutralizada, varios impactos alcanzaron zonas cercanas al frente. Ucrania enfrenta temperaturas extremas y millones de personas han sufrido cortes de luz y calefacción. Zelenski agradeció la gestión de Trump y expresó su esperanza de que se avance hacia una tregua energética.

Trump reabre espacio aéreo venezolano y reactiva vínculos comerciales

Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales tras conversar con el gobierno encargado que asumió luego del arresto de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense aseguró que ciudadanos de EE.UU. podrán viajar pronto a Venezuela y adelantó que grandes petroleras norteamericanas explorarán proyectos en el país. Washington también informó un sistema de control para los ingresos del petróleo venezolano, con el objetivo de estabilizar la economía y asegurar que los recursos beneficien a la población.