Marta Larraechea es trasladada en helicóptero a la Clínica Alemana

La ex primera dama Marta Larraechea fue derivada de urgencia a Santiago tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un traslado médico en la región de Valparaíso. El episodio se habría gatillado por una reacción alérgica tras una picadura de abeja en su domicilio de Santo Domingo. Fue estabilizada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y luego trasladada en helicóptero de Carabineros a la Clínica Alemana, donde recibe atención especializada.

Kast respalda a Squella y critica postulación de Bachelet a la ONU

El presidente electo José Antonio Kast dijo compartir las críticas del Partido Republicano a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Aunque reiteró que no se pronunciará formalmente antes del 11 de marzo, cuestionó que un gobierno saliente “amarre” decisiones estratégicas. Arturo Squella calificó la nominación como una “avivada”, acusó daño a la imagen internacional de Chile y sostuvo que la postulación divide al país y tiene bajas probabilidades de éxito.

Felipe Kast apoya a Bachelet, pero cuestiona forma del anuncio

El senador Felipe Kast respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, destacando su trayectoria democrática y su rol en derechos humanos. Sin embargo, criticó al Gobierno por anunciarla sin consensos, advirtiendo que la estrategia interna le hace daño a la postulación. Desde la UDI y el Partido Republicano mantienen su rechazo, mientras el presidente electo mantiene su posición en suspenso.

Hacienda inicia traspaso entre Grau y Quiroz con foco en déficit

El ministro Nicolás Grau y su sucesor Jorge Quiroz dieron inicio formal al traspaso en Hacienda, con énfasis en continuidad fiscal y orden institucional. Participaron equipos clave y se confirmó el regreso de José Pablo Gómez a la Dipres. El telón de fondo es un déficit mayor al previsto, por lo que se acordaron reuniones técnicas durante febrero para asegurar una transición sin sobresaltos y con información completa al 11 de marzo.

Exdirector del SII acusa “trampa” del PC y arremete contra Boric

Javier Etcheberry, exdirector del SII, acusó que desde el Partido Comunista le “tendieron una trampa” que derivó en su salida, tras la polémica por contribuciones adeudadas. Criticó con dureza al Presidente Boric, dijo que el Gobierno no priorizó seguridad y afirmó que hubo falta de apoyo para combatir el crimen organizado. Sus declaraciones reabren el flanco político por su abrupta renuncia.

Acción de SQM cae y arrastra al IPSA tras anuncio de Tianqi

Las acciones de SQM se desplomaron tras conocerse que su accionista Tianqi planea vender hasta un 1,25% de la minera para mejorar liquidez. El papel lideró las pérdidas y empujó a la baja al IPSA. La firma china ya había reducido su posición y mantiene un 21,9% de la propiedad. El anuncio llega en medio de la tensión por la alianza Codelco-SQM en el Salar de Atacama.

Expira Nuevo START y se debilita control nuclear global

Venció el tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia, último gran acuerdo de control nuclear vigente desde la Guerra Fría. La ONU advirtió un riesgo inédito para la seguridad internacional, mientras Moscú y Washington quedan sin límites obligatorios sobre sus arsenales. Rusia dice actuar con “prudencia”, EE.UU. condiciona nuevos acuerdos a incluir a China y Europa alerta por una posible nueva carrera armamentística.