Periodista arrasa en la redes sociales por cubrir la crisis en Ucrania en seis idiomas

Los ojos del mundo se encuentran en el conflicto que atraviesa Rusia con Ucrania y Occidente. Las últimas noticias alertan a la comunidad internacional sobre una posible invasión de las tropas rusas a territorio ucraniano; y como será la reacción de occidente.

Ante este escenario, los noticieros del mundo tienen una cobertura especial sobre el país europeo, destacándose el periodista, Philip Crowther, quién ha sido elogiado en las redes sociales al reportear la crisis en seis idiomas.

Todo comenzó cuando el reportero internacional de la agencia Associated Press publicó en su cuenta de Twitter un video que contiene parte de sus distintos despachos sobre Ucrania.

El material tuvo una gran recepción logrando 116 mil "me gusta" y más de 20 reposteos, sumado a cientos de comentarios positivos hacia su labor.

Crowther indicó que los idiomas en los que ha despachado son: Inglés, luxemburgués, español, portugués, francés y alemán.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022