Perú reconoce a González como presidente electo de Venezuela y Colombia pide auditar actas

El gobierno colombiano insiste en la necesidad de contar y auditar todas las actas electorales de Venezuela. El canciller Luis Gilberto Murillo subrayó la importancia de la transparencia y garantías electorales para la paz del país vecino. Mientras tanto, el gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, en contraposición al resultado oficial que proclamó a Nicolás Maduro. Maduro, por su parte, acusó a Elon Musk de estar detrás de hackeos al sistema electoral, afirmando contar con asesoría rusa y china para enfrentar estos “ataques”.

El gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro volvió a insistir este martes en que es necesario que se cuenten todas las actas electorales de Venezuela y se auditen, en un segundo pronunciamiento público de su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien rehúso referirse a ningún candidato ni reconocer ninguna victoria.

“Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que estas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios”, dijo Murillo en un vídeo difundido por la Cancillería.

Las únicas comunicaciones oficiales que ha habido en Colombia desde que el domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela han sido dos pronunciamientos del canciller y un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, del pueblo venezolano”, expresó Murillo en su cuenta de X en la madrugada del lunes.

Luego este lunes la Cancillería colombiana hizo un llamado a “rechazar la violencia” y “preservar la paz” después de que miles de ciudadanos salieran a protestar en Venezuela contra los resultados anunciados por el CNE, que otorgan al presidente Maduro el 51,2 % de los votos.

La oposición, que ha convocado protestas contra un posible fraude, aseguró haber recibido más del 40 % de las actas del proceso, con las que, afirma, el resultado parcial le adjudicaba al candidato opositor Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, un 70 % de los votos, frente al 30 % de Maduro.

Sin embargo, en este contexto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se ha caracterizado en sus dos años de mandato en gestionar la política internacional a base de tuits, se ha mantenido en silencio frente a la situación del país vecino y ha delegado en su canciller.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en nombre del Gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía”, puntualizó Murillo en su pronunciamiento de hoy, en el que volvió a insistir en que están en diálogo con “todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado”.

Además, el canciller insta “a las autoridades venezolanas” a que “respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permita, mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles”.

“Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región”, apostilló el canciller.

Perú reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras los comicios del pasado domingo, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al actual mandatario Nicolás Maduro, según afirmó este martes el canciller Javier González-Olaechea.

“Esta posición la comparten numerosos países, Gobiernos y organismos internacionales”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores peruano al canal estatal TV Perú.

Cuando se le preguntó acerca de cómo consideran a Maduro, aseguró que, “a partir del fraude perpetrado” en las elecciones del domingo, Perú lo considera “como una persona que desea por la vía de una dictadura perpetuarse en el poder”.

El canciller explicó que envió “una comunicación al teléfono” de la líder opositora María Corina Machado, expresando su solidaridad con ella y con González Urrutia.

Cabe mencionar que el CNE anunció que Maduro ganó por poco más de 704.114 votos frente a González Urrutia, candidato de la coalición opositora mayoritaria, cuando todavía faltaba por totalizar el 20 % de las actas de escrutinio, lo que se traduce en 2.394.268 votos, cuyo destino se desconoce y que podrían cambiar los resultados finales.

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró que González Urrutia ganó la presidencia con un amplio margen y creó una página web en la que subió el 73 % de las actas electorales para reforzar su reclamo.

El gobierno de Venezuela exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales de este domingo.

Asimismo, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, según un comunicado oficial, decidió “retirar todo el personal diplomático de las misiones” en estos siete países latinoamericanos.

“Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”, dijo el Gobierno chavista, que -aseguró- “enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y la convivencia” del país caribeño.

En su pronunciamiento, el Ejecutivo venezolano expresó “su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de Gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, (…) que pretenden desconocer los resultados electorales”.

Maduro culpa a Elon Musk y revela asesoría de Rusia y China

La tarde de este martes, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el multimillonario dueño de Tesla y de la red social X, Elon Musk, acusándolo de estar detrás de hackeos al sistema electoral venezolano. Durante una conferencia de prensa, el líder del régimen chavista, recientemente anunciado como ganador en los cuestionados comicios del domingo, afirmó que cuenta con la asesoría de Rusia y China para enfrentar estos “ataques”.

“Es una arremetida fascista de la ultraderecha que propició este escenario”, sostuvo Maduro en la conferencia. El mandatario, desafiante ante las acusaciones y los cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad de su victoria electoral, se mostró firme y aseguró que estos ataques no lograrán desestabilizar su gobierno.

“El fascismo en Venezuela no pasará, no llegará. Tendrá mucho poder Elon Musk, pero yo tengo las bendiciones, el poder de Dios y del pueblo de Venezuela”, aseveró, dejando claro que no cederá ante lo que considera una conspiración internacional para desestabilizar su gobierno.

Ayer, Maduro, dijo que el también fundador de SpaceX, es su “nuevo archienemigo” que “quisiera venir con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela”.

“Hay una cosa que llaman redes sociales, que crean una realidad virtual ¿y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk (…). Él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela”, dijo el mandatario durante el acto de proclamación como presidente reelecto según el CNE en Caracas.

Asimismo, Maduro señaló que Musk “da vergüenza” por un video que compartió en X, en el que se ven a unas personas, supuestamente de Venezuela, que se llevan unos aires acondicionados, a lo que el empresario comentó “This is messed up” (esto está arruinado), cuando en el país caribeño se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales.

“¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. (…) Unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas, y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo ‘la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando del CNE’. (…) Estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk”, manifestó el mandatario.

Maduro dijo que estaba listo y no tenía miedo a una pelea con Musk, a la vez que manifestó que “Venezuela se respeta”. “¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo (…), no te tengo miedo. Vamos a darle, pues, donde quieras (…) Di dónde, pero a Venezuela se respeta”, señaló.

Más temprano, Musk catalogó -a través de X- de “gran fraude electoral” el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales, en las que el mayor bloque opositor, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuestionó la validez de los resultados emitidos por el CNE, a la vez que la líder antichavista María Corina Machado dijo que el “nuevo presidente electo” es Edmundo González Urrutia, el abanderado de la PUD.

Musk y su amigo Milei

Musk también retuiteó un comentario en la red social X de su “amigo” el presidente argentino Javier Milei. “Los números anunciaron una aplastante oposición por la victoria y el mundo está esperando que el gobierno reconozca la derrota después de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, dijo Milei.

Maduro respondió rápidamente a las publicaciones de Musk en las redes sociales, calificando al multimillonario de amenaza para Venezuela. “Es la representación de la ideología fascista, antinatural, antisociedad”, dijo Maduro. “Elon Musk está desesperado, contrólate”, advirtió. “Quien se involucra conmigo se seca”.

No es la primera confrontación de Musk con autoridades y gobiernos extranjeros. A principios de este año, se enfrentó a un juez de la corte suprema brasileña defendiendo sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la supuesta desinformación en X, anteriormente Twitter.