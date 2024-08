“Los vamos a joder”: Diosdado Cabello arremete contra oposición venezolana por denuncia de fraude

En respuesta a las denuncias de fraude electoral tras los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que proclamaron la reelección de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello —numero dos del chavismo— emitió una dura declaración contra los líderes de la oposición venezolana. Cabello insistió en la necesidad de mantener una “unión cívico-militar-policial” y prometió contundentes acciones contra los opositores.

“Les vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país”, expresó Cabello.

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), señaló a destacados líderes opositores, incluyendo a Leopoldo López, María Corina Machado, Edmundo González, Julio Borges, Carlos Vecchio, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Henry Ramos Allup y Carlos Ocariz, acusándolos de conspirar y esconderse.

“Andan como ratas escondiéndose los que están aquí en Venezuela, pero los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó el perdón tras la conspiración. Se acabó la clemencia criminal”, sentenció.

Cabello advirtió que estos líderes serán acusados ante las autoridades competentes y no recibirán beneficios legales. “Serán acusados ante autoridades competentes y no habrá beneficio para ninguno de ellos ni para ninguna de ellas y no nos vamos a detener y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación, pero los vamos a joder. Lo vamos a joder”, concluyó.