Envenenado: la viuda de Navalny dice que fue asesinado

El opositor ruso Alexéi Navalny falleció repentinamente a los 47 años, el 16 de febrero de 2024, en una prisión rusa en el Círculo Polar Ártico. De esta manera, la oposición se quedó sin su líder más carismático y popular.

En repetidas ocasiones, Yulia Navalnaya, su viuda ha acusado a Rusia de su asesinato, una afirmación que el Kremlin descarta como absurda.

El miércoles 17 de septiembre de 2025, la viuda publicó un video en X asegurando que material biológico de Navalny había logrado llegar de contrabando al extranjero en 2024 para que laboratorios occidentales lo examinaran.

Otras hipótesis de la muerte

“Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado”, declaró Navalnaya, que no especifica que tipo de veneno fue hallado en los restos de su esposo.

Ya el año pasado, Navalnaya desestimó la información de los investigadores rusos de que Navalny había muerto por “una combinación de enfermedades“. Por otro lado, hay agencias de inteligencia estadounidenses que han determinado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ordenó el asesinato de Navalny, según ha informado el Wall Street Journal.