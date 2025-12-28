Ícono del cine europeo: a los 91 años muere la actriz y activista Brigitte Bardot

La actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine y defensora acérrima de los derechos de los animales, murió a los 91 años, anunció la fundación que lleva su nombre.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado remitido a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La protagonista de “Y Dios creó a la mujer” y “El desprecio” rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil. A mediados de los 1970, decidió abandonar el cine y dedicarse a otro combate, el de la defensa de los animales. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot con ese propósito.

Cercanía a Le Pen y controversia

En los últimos años, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, escribió en el epílogo de un libro titulado “Mon BBcédaire”, publicado en Francia en octubre.

En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto “sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar…”.

La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.