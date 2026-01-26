Al menos 11 muertos y un millón de hogares sin electricidad por tormenta de nieve en EEUU

El fenómeno meteorológico, que afecta por tercer día consecutivo a cerca de dos tercios del país, ha sido catalogado como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas. Ante su magnitud, las autoridades decretaron estado de emergencia en Washington y en más de 20 estados.

Fuertes nevadas, granizo y lluvias heladas impactan a zonas del centro y sur del país, afectando a unos 180 millones de personas. La nieve se extiende desde el norte del estado de Nueva York hasta Nueva Inglaterra, incluyendo Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. En total, cerca de 270 millones de habitantes se mantienen bajo algún tipo de alerta por frío extremo o tormentas invernales.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana. “Aunque aún se investigan las causas, no hay recordatorio más claro del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de quienes viven en situación de calle”, señaló. También se reportaron fallecimientos en Arkansas, Pensilvania, Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas.

La tormenta ha generado un impacto histórico en el suministro eléctrico. En Nashville se registró el mayor número de cortes simultáneos en la historia del servicio, con un peak de 230 mil clientes sin energía. Tennessee concentra el mayor daño, con más de 300 mil hogares a oscuras, mientras que Texas, Mississippi y Luisiana superan los 100 mil cortes cada uno. En Kentucky y Georgia, el peso del hielo ha derribado cables y ramas, dejando a decenas de miles de usuarios sin servicio.

El transporte aéreo también se ha visto gravemente afectado. El domingo se convirtió en la jornada con más cancelaciones de vuelos desde marzo de 2020. En los últimos días se han suspendido más de 20 mil vuelos, con retrasos que alcanzan al 22% de las operaciones restantes, afectando a casi el 70% del tráfico aéreo nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema a través de redes sociales. “Seguiremos monitoreando la situación y en contacto con los estados en la trayectoria de la tormenta. Manténganse a salvo y abrigados”, escribió en su red Truth Social.

Según expertos, el evento está asociado a una deformación del vórtice polar, una masa de aire extremadamente frío que habitualmente se mantiene sobre el Polo Norte, pero que en esta ocasión se desplazó hacia el sur, intensificando las condiciones invernales en gran parte del país.