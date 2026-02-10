Justicia nigeriana condena al Reino Unido a pagar una millonaria indemnización por masacre de 1949

La sentencia del Tribunal Superior de Enugu establece una compensación de 20 millones de libras para cada familia de las 21 víctimas de la masacre ocurrida el 18 de noviembre de 1949 en la mina de carbón de Iva Valley, ubicada en el sudeste del país africano.

El juez Anthony Onovo calificó los hechos como una violación ilegal y extrajudicial del derecho a la vida. “Estos mineros del carbón indefensos solo pedían mejores condiciones laborales. No atacaron a nadie, pero fueron tiroteados y asesinados”, señaló el magistrado en su resolución.

Los acontecimientos ocurrieron en la mina de carbón de Iva Valley el 18 de noviembre de 1949. Cuando los mineros iniciaron una protesta por condiciones laborales precarias, disparidades salariales basadas en criterios raciales y el retraso en el pago de sus sueldos. Ante la falta de respuesta a sus demandas, los trabajadores adoptaron una estrategia de ralentización laboral y ocuparon las instalaciones mineras. La respuesta de las autoridades coloniales fue brutal: la policía colonial, compuesta por oficiales tanto europeos como nigerianos, abrió fuego contra los manifestantes, tras el ataque 21 mineros fueron asesinados y más de cincuenta resultaron heridos.

El caso fue presentado por el activista de derechos humanos Mazi Greg Onoh, quien solicitó no solo una compensación económica, sino también el reconocimiento formal de la responsabilidad británica y una disculpa oficial por parte de Londres. Entre los demandados figuran el gobierno del Reino Unido, el gobierno nigeriano y la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

Yemi Akinseye-George, uno de los abogados representantes de los demandantes, destacó la trascendencia del fallo: “Este fallo representa un hito significativo en la búsqueda de la responsabilidad histórica y la justicia por las violaciones cometidas durante la época colonial” .

Según historiadores, la masacre de Iva Valley tuvo consecuencias profundas que trascendieron la tragedia. El acontecimiento fortaleció el movimiento anticolonial en Nigeria, que impulsó la lucha por la independencia que finalmente se concretaría once años después, en 1960.

Hasta el momento, el gobierno británico no ha emitido declaraciones públicas sobre el reciente fallo nigeriano ni sobre sus intenciones respecto al cumplimiento de la sentencia.