Con cuestionables cifras, Trump inicia discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato MUNDO Agencia EFE

Con cuestionables cifras, Trump inicia discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En su Estado de la Unión, el mandatario enfatizará el control estadounidense en América Latina y la lucha contra el narcotráfico, en medio de tensiones con México y el boicot de decenas de congresistas demócratas. (EN DESARROLLO)

Donald Trump destacará en su discurso del Estado de la Unión la “dominación” de EE.UU. en el hemisferio occidental y la ofensiva contra los carteles en México y la región. El mensaje llega tras la muerte de “El Mencho” y en medio de operaciones antidrogas reforzadas. La intervención será parcialmente boicoteada por congresistas demócratas, que cuestionan su política exterior y migratoria, aunque la mayoría asistirá a la tradicional rendición anual ante el Congreso.
El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltará este martes la importancia de la “dominación” estadounidense en el hemisferio occidental y destacará la lucha contra los carteles de la droga en México y Latinoamérica en su discurso del Estado de la Unión, según extractos adelantados por la Casa Blanca.

“Estamos también restaurando la seguridad y dominación estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacional y defender nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera. Durante años, amplias extensiones de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han sido controladas por asesinos carteles de la droga”, indica una parte del discurso.

Este primer discurso del Estado de la Unión del segundo mandato de Trump se da dos días después de la muerte del líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en un operativo del Ejército mexicano con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

En su primer año de mandato, la Administración Trump ha mantenido una intensa campaña de ataques contra pequeñas embarcaciones en el Pacífico latinoamericano y el Caribe supuestamente por participar en el tráfico de droga hacia Estados Unidos y ha intervenido militarmente en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente en una prisión de Nueva York, acusados de narcotráfico.

WASHINGTON (United States), 25/02/2026.- US President Donald J. Trump arrives before delivering the first State of the Union address of his second term to a joint session of Congress in the House Chamber of the US Capitol in Washington, DC, USA, 24 February 2026. EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL

El boicot demócrata

Decenas de congresistas demócratas no asistirán al discurso, como una forma de boicotear su intervención. Según medios estadounidenses, unos 45 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado planean ausentarse del hemiciclo durante la intervención de Trump ante la sesión conjunta de las cámaras.

Muchos de ellos acudirán al mitin paralelo ‘Estado de la Unión del Pueblo’, convocado por la plataforma MoveOn, que comenzará a las 20:00 hora local (1:00 GMT) en la Explanada Nacional, muy cerca del Capitolio.

MoveOn informó que el contra-programa contará con la participación de “trabajadores federales, inmigrantes y estadounidenses afectados por las políticas de Trump”.

Entre quienes han confirmado su ausencia figura la número dos de los demócratas en la Cámara Baja, Katherine Clark.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expuso la semana pasada en una rueda de prensa dos alternativas para los demócratas:

“Las dos opciones que tenemos frente a nosotros son asistir con desafío silencioso o no asistir, y enviar un mensaje a Donald Trump de esa manera”, dijo Jeffries.

Sin embargo, la mayoría de los congresistas de la oposición sí asistirán al discurso, en el que tradicionalmente el presidente hace un balance de su gestión en el último año.

 

