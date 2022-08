El (casi) Apruebo de Lagos

La carta enviada el viernes pasado al diario El Mercurio por Ricardo Lagos, no permite dos interpretaciones. El ex Mandatario encaró directamente al columnista que todos los domingos, en un tono que intenta ser humorístico, refuerza la línea editorial de ese medio y busca instalar la agenda de la semana siguiente. La columna correspondía a una persona misteriosa y anónima que firma como Joe Black, el mismo que, a menos de 48 horas de que el Presidente Boric asumiera el 11 de marzo, publicó una nota titulada “De niño maravilla a niño pesadilla”. La columna, de muy mal gusto y poco amistosa, le auguraba todo tipo de males al flamante nuevo Mandatario.

Hay que reconocer que la comunicación anterior del ex Presidente había tenido un alto nivel de ambigüedad, siendo recibida con mucho entusiasmo por los partidarios del Rechazo y con decepción por los del Apruebo. Por algo debió salir a aclarar su posición. Esta vez, Ricardo Lagos fue preciso en señalar que no va a votar Rechazo y remató con una frase que tampoco deja dudas: “En caso de ganar el Apruebo tenemos una gran ventaja”. Aunque insistió en el fondo de su postura –que el proceso continuará en cualquiera de los dos escenarios y que se niega a hablar de Apruebo o Rechazo "a secas”–, Lagos corrió la línea unos cuantos metros respecto de lo que expresó hace algunas semanas, ocasión en que había dejado a ambas alternativas en el mismo nivel. Fue un Apruebo fino e inteligente, aunque no explícito.

El singular Apruebo de Ricardo Lagos fue un nuevo balde de agua fría para los sectores del Rechazo, que tuvieron una dura semana.

¿Qué llevó al ex Mandatario a aclarar su posición frente al plebiscito? Creo que fueron dos razones. En primer lugar, hasta la publicación de la columna del misterioso Joe Black, nadie en la derecha se había atrevido a explicitar la interpretación que hicieron de la ambivalencia del ex Jefe de Estado: “Si no fue capaz de jugarse por el Apruebo es porque está por Rechazo”. Un evidente error táctico de Black –o como se llame– que demostró también el exceso de confianza y euforia de la derecha en esta etapa. Pero, en segundo lugar, la semana anterior irrumpió con fuerza y decisión Michelle Bachelet. Y, claro, es evidente que el ex Presidente sabe que puede cumplir un rol importante en lo que él mismo define como el proceso que se iniciará el 5 de septiembre. En cierta forma, Bachelet se le adelantó, sacándole una importante ventaja en el sector al que ambos pertenecen, de cara a lo que vendrá posplebiscito. Porque si de algo no hay duda es que la dupla Bachelet/Lagos puede cumplir un papel significativo en el segundo tiempo del proceso constitucional.

El singular Apruebo de Ricardo Lagos fue un nuevo balde de agua fría para los sectores del Rechazo, que tuvieron una dura semana. Al anuncio de Bachelet –que conecta emocionalmente con la gente, en particular con las mujeres– se sumaron los resultados de las encuestas, las que muestran un sustantivo cambio de tendencia, acortándose las cifras entre ambas posiciones. Hasta hace un par de semanas, el Rechazo se imponía con holgura. Sin duda, la aparición de dirigentes de derecha en la campaña, en particular de JAK y los Republicanos –que generan mucha aversión en sectores ex Concertación que estaban en duda–, la estrategia ciudadana de Boric –ha vuelto a ser el de la previa a asumir– y, por supuesto, los anuncios de bonos y copago cero, influyeron en ello.

Entramos en tierra derecha en el plebiscito. Esta semana comienza la franja televisiva y veremos cuánto de verdaderamente “ciudadanos” proyectan ambos comandos –muchos son de fachada de algunos partidos y creo que eso la gente lo va a notar–. Además, deberán evitar que sus dirigentes aparezcan en escena. Ya sabemos que a nuestra clase política, si algo le falta, es sentido común y prudencia y, por tanto, de seguro seguiremos viendo a alcaldes y alcaldesas recorrer el país y asistir a cuanto programa los inviten. El Apruebo debe mantener a raya a sus convencionales, y el Rechazo a la mayoría de sus dirigentes que en el plebiscito de entrada estaban por no hacerle ningún cambio a la Constitución. Y, claro, ver cómo logran esconder a JAK y otros, tal como ahora lo han hecho con el ex Presidente Piñera.







