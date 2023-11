Luchar contra el fraude

Todos los días, miles de chilenos reciben llamadas telefónicas no solicitadas o textos de vendedores telefónicos que venden una variedad de productos y servicios. Aunque muchos vendedores telefónicos representan negocios legítimos, muchos no lo son.

Es necesaria una acción urgente para combatir el fraude y proteger a los consumidores, ligada a la ciberseguridad. Especialmente para proteger a los más vulnerables, que son las personas mayores.

Hoy hay algo que todos en Chile pueden hacer gracias a un reglamento sobre el sistema “No Molestar” o Antispam. Es una herramienta dispuesta por el Sernac para que los consumidores puedan manifestar su voluntad expresa de ser borrados de los listados de las empresas, con el fin de no recibir promociones y publicidad que no desean. Esta medida tiene como objetivo reducir la cantidad de llamadas fraudulentas que reciben los chilenos.

Según el sitio web del Sernac, durante 2022 recibió a través de “No Molestar” casi 335 mil solicitudes, registrando 7 mil casos de aviso de incumplimiento, es decir, que las empresas no respetaron el plazo para sacarlos de las bases de datos.

Esta noticia sobre la cifra de 7 mil casos es un buen indicador de que el Sernac va por buen camino en estos incumplimientos y se sabe quiénes están abusando. Sin embargo, hay muchos casos que no se informan. Por eso es muy importante que te registres en la lista de no molestar si no quieres que te molesten y que te asegures de informar cada incidente para que se pueda hacer algo. Con cada incidente que informas al Sernac, estás poniendo tu parte en la lucha contra el fraude. Puede que no signifique mucho para muchos de ustedes, pero es de gran ayuda.

El sistema de registro “No Molestar” o Antispam le va a permitir al Sernac generar estadísticas e incidencias categorizadas que le posibilitará luchar por ti. Será genial que pronto el Sernac publique estas estadísticas a través de Tableau o algo similar para que todos las vean.

Protégete a ti mismo

Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para luchar contra los estafadores, así como contra los vendedores telefónicos que no siguen las reglas:

Registra tu número de teléfono en la Lista Nacional de “No Molestar” para reducir la cantidad de llamadas de telemercadeo que recibes. Puedes incluir tu número de casa, móvil o VoIP de forma gratuita.

No entregar datos personales, bancarios o contraseñas solicitadas por teléfono.

No abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos cuando te manden a un link.

Presenta quejas sobre vendedores telefónicos o una organización que creas que han utilizado un número falso o que están violando las reglas de alguna u otra manera.

Comprende qué tipo de información te solicitaría una organización legítima. Por ejemplo, muchos estafadores fingen llamar desde el Servicio de Impuestos Internos o de un banco.

Si sospechas que una llamada es una estafa, cuelga. No proporciones información personal o financiera, incluso si la persona que llama menciona detalles (como el nombre de tu banco o tu dirección particular) que solo una organización legítima debería conocer sobre ti. Repórtalo también.

Presta atención a las historias de los medios sobre estafas telefónicas. Los estafadores continuamente idean nuevos métodos para engañar a la gente, incluidos trucos tecnológicos sofisticados.

El papel del Gobierno

El Gobierno debe luchar contra el fraude y procesar a las empresas y también por no prevenir el fraude. Los estafadores no tienen en cuenta el devastador impacto financiero y emocional que sus crímenes tienen en las víctimas. Operan sin miedo a enfrentarse a la justicia, y el dinero que ganan a menudo se canaliza hacia cuentas bancarias/criptoactivos o se utiliza para financiar nuevas actividades delictivas. El Gobierno no puede seguir metiendo la cabeza en el suelo y esperando que este problema desaparezca. Debe actuar.

La creación de un subcomité enviaría un mensaje a los delincuentes de que se toma en serio el fraude. Las Fuerzas del Orden deben priorizar el fraude, el sistema judicial debe volverse más ágil y debemos implementar mejor tecnología para dar a los bancos, para analizar transacciones sospechosas.

Sería bueno considerar implementar también tecnología de identificación de llamadas (Caller ID) para empresas. Para que las personas puedan identificar qué empresa las llama.

El resultado de todo esto es que, más allá de la pérdida de capital, el fraude está alimentando el descontento social. La gente quiere igualdad y, en la mayoría de los casos, está feliz de pagar impuestos siempre que lo consideren justo y que los ingresos impulsen el bien común de la sociedad. Por el contrario, lo que es totalmente inaceptable es que la gente vea que el dinero que tanto le costó ganar se desperdicia, se escapa del sistema y se utiliza para abordar problemas que podrían haberse evitado.