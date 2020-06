El fútbol en tiempos de pandemia

Señor Director:

Para nadie es un misterio que este virus ha golpeado a toda la ciudadanía, pero de manera especialmente fuerte a los que menos tienen, a los de siempre, a los más vulnerables. El país está paralizado, y la fuerza laboral ha sentido más que nunca la soledad y el hambre.

El fútbol, igual que todas las actividades, también ha sido sacudido por la pandemia, y tal como en otros ámbitos, se espera que los privados con grandes espaldas den un ejemplo de generosidad que, hasta el momento, poco se ha visto.

En la mente de la ciudadanía, con razones entendibles, está que los futbolistas son todos millonarios y que no son afectados por tragedias de este tipo. Esa premisa es totalmente falsa, porque el grueso de los jugadores tiene los mismos problemas que cualquier otro trabajador de nuestro país. Por eso, hemos querido dar la pelea para que empleadores y empleados hagamos un esfuerzo conjunto por sacar adelante esta situación crítica. Si los clubes siguen recibiendo altas sumas de dinero por parte de la televisión y los sponsors, no parece lógico que se acojan a la Ley de protección del empleo y que sus trabajadores tengan que recurrir a sus seguros de cesantía. No hagan caja señores, los trabajadores de Chile no se lo merecen. Ellos son la fuerza que impulsa a este país.

Hoy, más que nunca, necesitamos que todas las voces sean escuchadas, incluido el gremio de jugadores de fútbol. Por ello, creemos que un acuerdo nacional debe enfocarse y hacerse cargo de las necesidades de todos los sectores, sin distinción. No hay que olvidar nunca que esa estabilidad financiera que ostentan y ostentarán, seguramente por generaciones, algunos empresarios y grupos económicos, es en gran parte producto del esfuerzo de los que hoy necesitan que les tiendan una mano. Y esto no es solo fútbol, son 200 años de una fuerza laboral que necesita que esas espaldas fuertes los carguen por un momento, hasta que puedan nuevamente ponerse al servicio del país.

Luis Marín Barahona

Ex futbolista y empresario