¿Saqueo legal?

Señor Director:

Hasta cuándo tendremos que seguir escuchando y sufriendo los despropósitos y desaciertos de un gobierno doctorado en volteretas y palabras inconsecuentes.

Nos toca ver a algunos de nuestros emprendedores derrotados cuando inspectores inescrupulosos blindados por algún carabinero “saquean sus productos”, sin registro del despojo. No se discrimina ante un “colero de feria” que encuentra en ese lugar un único espacio para alimentar a su familia y dejar atrás el camino de la delincuencia. Otra vez el municipio, que no vela por acoger y dar perspectiva y oportunidades a quienes se están iniciando, desde cero, en un arduo camino. Pulverizan la esperanza, el esfuerzo, la inversión y la inserción social. ¿Por qué no se asignan unos cuantos puestos para ese menester?

¿Podemos esperar que Chile sea un país seguro cuando sus autoridades demuestran total analfabetismo en materias tan relevantes?

“Ante todo, los derechos humanos”, frase repetidísima, hasta la saciedad, por la ministra Vallejo. Mentira flagrante.

Nicolás Vial Saavedra

Presidente Fundación Paternitas