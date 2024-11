El Ministerio de Seguridad Pública y el debate que aún no hemos tenido

El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública está entrando a sus últimos trámites, después de casi 20 años desde que se habló de ello por primera vez, y ha sido empujado tanto por izquierdas como derechas. En lo personal no estoy por crear más burocracia, pero si esto resulta en algo efectivo y produce mejor seguridad que la que tenemos hoy, en hora buena, y que así sea.

El problema aquí no está en la creación del ministerio y las subsecretarías correspondientes, sino en la forma en que se organiza, sus responsabilidades, atribuciones y forma de operar. Este es un ministerio que debe estar tanto en las definiciones estratégicas como en lo operativo, ambas instancias igual de complejas como importantes para su éxito.

Si yo fuera un diputado o senador le pediría a quienes son los promotores del proyecto que me indicaran vía ejemplos prácticos la operación del día a día, el tratamiento de delitos de alta publicidad, las relaciones operativas con las policías y cosas de ese tipo. Dicen que el diablo está en los detalles, y en un ministerio de este tipo claramente lo están.

Hoy en día tenemos una ministra del interior y seguridad pública, como también dos subsecretarios dedicados al 100% al tema seguridad, y una estructura que los apoya. Los resultados demuestran que no están siendo efectivos, pero -dicho eso- no existe un buen análisis o diagnóstico del porque no dan en blanco, siendo lo más fácil decir que todo se resuelve con un nuevo ministerio, en lo que es un clásico ejemplo de colocar la carreta delante de los bueyes.

Puede que así sea, pero queda la duda razonable de que el problema sea más complejo y que, por ende, la creación de una nueva organización se quede corta, más aún si la mayor parte de los actores operativos son los mismos, con lo cual me refiero a Carabineros, la PDI, Ministerio Público, Tribunales, SII, Aduanas, UAF y muchos otros más.

Lo que no queremos es quedar con algo peor. No queremos crear organizaciones que al final del día sean irrelevantes o de poca importancia, como son los gobernadores y consejos regionales.

Con el objetivo de darle sentido a la creación de un Ministerio de Seguridad Publica todos debemos tener respuestas a estas simples preguntas:

¿ Cuál será el rol y función del Ministerio del Interior ex-post la creación del Ministerio de Seguridad Publica ? Esta pregunta tiene relevancia desde el minuto en que uno de los principales problemas políticos que tenemos es la seguridad. Junto a ello, viene la pregunta respecto de a qué se van a dedicar los Ministerios de Secretaría General de la Presidencia y Secretaria General de Gobierno si es que existe un ministerio que aparentemente quedaría más concentrado en la conducción y administración general del gobierno (Interior), y sus relaciones con otras autoridades.

¿ Cuál será el rol de los Delegados Presidenciales ? No queda claro qué van a hacer ellos. Ya no manejan los fondos regionales y con esto quedarían con poco o nada que hacer. Junto a esta pregunta cabe reflexionar sobre si es necesario que existan seremis para el tema de seguridad pública. No es algo claro, desde el minuto en que las zonas policiales y los que están a cargo del Ministerio Público en regiones se reportan con sus jefes en Santiago.

¿ Si tenemos que decretar estados de excepción constitucional, qué rol juega este ministerio ? Hoy en día, si bien es cierto que los jefes de la defensa reportan directo con el Presidente de la república, el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa juegan un rol en la coordinación de las actividades y asignaciones de medios. Esta pregunta también aplica a la utilización de las fuerzas armadas bajo la figura de Infraestructura Crítica. Temas como este se debe resolver ex-ante, ya que son temas que causan ruido con las estructuras y organizaciones actuales, en donde el ministerio del Interior y Seguridad Publica, la subsecretaría respectiva y los delegados presidenciales creen que tienen autoridad sobre los jefes de la defensa, pero legalmente no es el caso.

¿Quién o quienes van a tener la relación con los municipios? Buena parte de la seguridad en el Chile actual está en manos de las municipalidades, las que ya sea por inacción del gobierno o por la complejidad del problema de seguridad pública a nivel nacional, se han tenido que hacer cargo de la seguridad de los habitantes de sus comunas.

De lo que debemos ser capaces, en forma muy responsable, es determinar si nuestros problemas de seguridad pública se resuelven con un ministerio dedicado o, si bien, nos conviene hacer que lo que tenemos funcione de buen modo, ejercicio que pasa por determinar en dónde estamos fallando actualmente, y por ende diseñar una estrategia de seguridad pública a nivel nacional, que nos permita salir del problema en que estamos. No siempre colocar la carreta delante de los bueyes es una buena idea, menos si no se está haciendo cargo de la ausencia de una organización y sistema de inteligencia, elemento fundamental y básico que va a necesitar para tener éxito.

Yo me sentiría más tranquilo si luego de realizar un diagnóstico compartido de la seguridad pública, seguido por una estrategia para atacar el tema, se determinara -producto de ellos- que necesitamos un ministerio dedicado, que así sea.

Para cerrar, asumo que este ministerio, si es que llega a ver la luz, asumirá dentro de sus obligaciones la obligación constitucional de Carabineros de Chile de garantizar el orden y la seguridad pública en el territorio nacional, algo que sabemos no se está cumpliendo, y algo por lo cual a la fecha no se ha hecho a nadie responsable, y que de no suceder, nos va a llevar directo a los brazos de un Bukele.