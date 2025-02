Ucrania: a tres años de la invasión rusa, la paz no se ve más cerca

Se cumplen tres años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que ha transformado la geopolítica europea y mundial, y que aún no tiene un desenlace claro. Durante este tiempo, la resistencia ucraniana ha sido posible gracias al coraje de sus soldados y al respaldo económico, militar y humanitario entregado por los países de Europa, así como por el gobierno del expresidente Joe Biden. Sin embargo, esta tercera conmemoración sorprende a Ucrania y al resto de la comunidad internacional en un escenario de gran incertidumbre, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Trump ha afirmado que quiere terminar con la guerra en Ucrania, pero su plan ha generado un rechazo generalizado. En ese aspecto, hay que ser claros. Hasta el momento, no existe una versión oficial de un plan que logre el esperado alto al fuego, sino solo trascendidos. Y lo que se ha sabido hasta ahora demuestra que Ucrania, el país blanco de la invasión, resulta abiertamente perjudicado.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, señaló en la reciente reunión ministerial de Defensa de la OTAN, en Bruselas, que el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica y el regreso a las fronteras ucranianas de 2014 eran temas descartados. Sin embargo, estos temas deberían ser –precisamente– parte de las negociaciones para alcanzar una paz duradera.

Por otro lado, Trump prefirió conversar primero con Vladimir Putin antes que con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. En este contexto, Zelenski ha sido claro al afirmar que no puede haber ninguna negociación sobre Ucrania sin la participación de Ucrania.

En Europa, líderes como Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Keir Starmer, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han manifestado que el continente debe ser parte activa en cualquier proceso de negociación. Al fin y al cabo, esta es una guerra en suelo europeo, lo que implica una visión distinta a la que puede tener Washington.

No hay que engañarse: no da lo mismo cualquier acuerdo. Hasta el momento, todos los trascendidos dan cuenta de condiciones que perjudican a Ucrania, mientras que no se ha hablado nada de sanciones o reparaciones por parte de Rusia.

En ese aspecto, Kiev y el resto de Europa ven que Estados Unidos, que durante el anterior Gobierno se mantuvo firme con Ucrania, ahora está privilegiando su relación con Rusia.

La historia ha demostrado los peligros de acuerdos de paz mal diseñados. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero sembró las semillas de la Segunda. Un acuerdo sin garantías reales de seguridad para Ucrania dejaría abierta la puerta para que Rusia vuelva a intentar una nueva invasión en el futuro.

Por otro lado, la postura estadounidense del Gobierno de Trump ha generado una tensión innecesaria en la relación transatlántica, especialmente tras el polémico discurso del vicepresidente J. D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania).

Esta actitud podría terminar alienando a sus aliados históricos y, además, empujar a Europa a concretar una idea que lleva años en discusión: la creación de una fuerza militar propia, sin la participación de Estados Unidos, marcando un quiebre profundo e inédito entre Washington y Bruselas, que es exactamente lo que Vladimir Putin está buscando desde hace años.

