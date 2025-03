El aumento de los delitos en los campos chilenos

Hoy, un gran número de chilenos que ya no realiza las denuncias, aduciendo que es perder el tiempo. En lo personal comparto esa visión, ya que de todas las denuncias que he realizado jamás he tenido respuesta.

El brutal homicidio del matrimonio en Graneros no solo nos produjo indignación y consternación, sino que, lamentablemente, reforzó lo que hemos venido denunciando junto a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hace más de un año, ante distintos estamentos del Estado: el terrible aumento de los delitos en los sectores rurales de nuestro país, lo cual se ratificó con el primer barómetro de robos al agro de la SNA que señala que existe un 78% de victimización y alta desconfianza en denunciar. Hace pocos días fue en Graneros y antes en Malloa. Semanas, atrás una familia completa en San Fernando fue amarrada y sometida a vejámenes, pero seguimos igual. Nuestros fruticultores, que son el sector mayoritario dentro del mundo agrícola, nos informan a diario que los robos de producción, insumos, maquinaria, transformadores, sistemas de riego, animales y apero, están a la orden del día. El actual nivel de la delincuencia pone en tela de juicio la Reforma Procesal Penal, reforma que se suponía que entregaría justicia de manera oportuna y eficaz. Hoy, un gran número de chilenos que ya no realiza las denuncias, aduciendo que es perder el tiempo. En lo personal comparto esa visión, ya que de todas las denuncias que he realizado jamás he tenido respuesta. Como Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), exigimos que el Estado de Chile tome decisiones radicales y se legisle con urgencia para terminar con la delincuencia desatada e impunidad. El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.