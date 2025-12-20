Los desafíos tributarios ante el nuevo ciclo político

El triunfo de José Antonio Kast en la reciente elección presidencial marca el inicio de un nuevo ciclo político y económico en Chile, con implicancias relevantes para el debate tributario y fiscal. Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, el escenario que se abre invita a revisar el sistema impositivo desde una perspectiva técnica e institucional, evaluando su capacidad para promover crecimiento, equidad y sostenibilidad fiscal, en un contexto de importantes desafíos económicos y crecientes demandas sociales.

Uno de los ejes de análisis más significativos dice relación con la eliminación de las contribuciones para adultos mayores. Esta propuesta aborda una problemática concreta y creciente: personas que, habiendo adquirido su vivienda como resultado del esfuerzo y ahorro de toda una vida laboral, enfrentan un impuesto patrimonial permanente que no guarda relación con su capacidad efectiva de pago.

A diferencia de los actuales mecanismos de rebaja o exención parcial, la eliminación de las contribuciones para adultos mayores respecto de su vivienda principal introduce una señal clara de protección patrimonial y de certeza jurídica en una etapa de la vida marcada, en muchos casos, por ingresos fijos y limitados. Desde la óptica tributaria, se trata de una medida que fortalece el principio de equidad y contribuye a mejorar la percepción de justicia del sistema impositivo.

Otro aspecto central del nuevo ciclo político es la rebaja del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%. En un contexto de bajo crecimiento, inversión estancada y prolongada incertidumbre regulatoria, una disminución de la carga tributaria corporativa puede convertirse en una herramienta relevante para reactivar la economía. Chile pasó, en pocos años, de contar con un impuesto corporativo competitivo a situarse por sobre el promedio OCDE en términos efectivos. Volver a una tasa más moderada permitiría mejorar la rentabilidad esperada de los proyectos, incentivar la reinversión de utilidades y atraer capital, particularmente en sectores intensivos en empleo y con alto potencial de desarrollo productivo.

Desde una perspectiva fiscal, esta rebaja no implica necesariamente una caída estructural de la recaudación si va acompañada de mayores niveles de actividad económica, ampliación de las bases imponibles y una estrategia decidida de combate a la evasión y la elusión. La experiencia comparada muestra que sistemas tributarios con tasas razonables, reglas simples y estabilidad normativa tienden a recaudar de manera más eficiente en el mediano plazo.

Adicionalmente, el nuevo gobierno debiera avanzar en una simplificación profunda del sistema tributario, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La complejidad normativa acumulada en los últimos años ha elevado los costos de cumplimiento, afectando la formalización y desviando recursos desde la actividad productiva hacia la gestión administrativa y el litigio tributario. Un sistema más simple, coherente y predecible beneficiará, sin lugar a dudas, tanto al fisco como a los contribuyentes.

En todo caso, cualquier agenda tributaria responsable debe ir acompañada de un compromiso explícito con la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público. La sostenibilidad de las finanzas del Estado no se logra únicamente a través de la recaudación, sino también mediante una evaluación rigurosa del uso de los recursos y la priorización de políticas públicas con impacto social y económico verificable.

El desafío del nuevo gobierno será transformar estas definiciones en reformas técnicamente sólidas, fiscalmente responsables y orientadas al crecimiento. El momento político ofrece la oportunidad de repensar el sistema tributario chileno no sólo como un mecanismo de financiamiento estatal, sino como una herramienta al servicio del desarrollo, la equidad y la cohesión social.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.