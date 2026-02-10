Nuevo gobierno, nuevo gabinete, nuevas dudas

El Presidente electo nombró a sus ministros y subsecretarios. Más allá de analizar nombre por nombre a las autoridades, que ya han sido materia de toda clase de comentaristas -muchos son muy buenos- lo relevante es efectuar en el ejercicio del gabinete y sus subsecretarios, tres análisis posibles.

Partamos por lo primero. ¿Fueron considerados realmente los partidos que fueron convocados a apoyarlo? Los ministros de Estado -así lo señala la Constitución- son cargos de confianza política del Presidente, confianza ligada al respaldo para ejecutar políticas gubernamentales. Sin duda éste es un gabinete hecho a la medida de Kast y su círculo cercano. Algunos analistas se preguntaban hace semanas si este sería el tercer gobierno piñerista, o el primero del gremialismo. Los hechos demostraron que esa era una dicotomía falsa: para bien o para mal, este es el primer Gobierno de José Antonio Kast.

No consideró a los partidos, ni siquiera al propio. Para quienes se ilusionaron con una Pangea de las derechas, lamento desilusionarlos. Para los que se mandaron a hacer trajes, recomiendo colgarlos y guardarlos en bolsas. Los que no sean sus cercanos, deberán conformarse con ser colaboradores, comentaristas u observadores, pero nunca socios. Eso, con un congreso dividido, parece un riesgo innecesario.

Lo segundo está derivado de lo primero. ¿Será realmente este un gobierno marcado por las urgencias sociales? Porque no es real que Chile, como alguna vez hubiera señalado algún analista, hubiera girado hacia la derecha.

Kast ganó porque interpretó bien las urgencias sociales de los chilenos. El voto decisivo, el que permitió obtener un 58% de los votos, no optó por el conservadurismo ético de Kast sino que votó por él pese a sus convicciones. La mejor muestra de aquello es que en 2021 la gente votó contra ellas, incluso permitiendo que Boric fuera presidente.

El rol de los partidos de centro derecha, e incluso de centro izquierda que han sido convocados a colaborar al Gobierno de Unidad, se entiende en el sentido de aquello: la urgencia en control de la delincuencia, del descontrol de la migración, de la recuperación económica, etc. Pero un gobierno no se sustenta solo en emergencias. ¿Qué pasará cuando los temas valóricos emerjan?

Este gobierno es dirigido por un líder conservador que no renunciará a su esencia. Quienes olvidaron aquello en segunda vuelta seguramente lo recordaron al oírlo en la VII Cumbre Transatlántica organizada por Political Network for Values, criticando duramente al ambientalismo, al animalismo, al feminismo y al indigenismo. También lo hemos visto legitimar aspectos de las cárceles de Bukele,

reunirse en Hungría con Viktor Orban -símbolo de la democracia iliberal- y hablando de la pseudo-libertad al que estarían sometidos nuestros hijos.

Ello nos lleva al tercer ítem. ¿Será otra cosa con guitarra? Muchos de quienes nos gobernarán, incluso el propio Presidente, motejaban hace poco tiempo como cobardes a quienes llegábamos a acuerdos con los adversarios, como el de pensiones, el que creó la PGU, y el que permitió darle una salida institucional a la crisis propiciada por el estallido social.

Ahora que tienen la guitarra habrá que ver si interpretan música que todos podamos cantar, o solo canciones como “Libre” de Nino Bravo que tanto los emocionan. En otros términos, habrá que ver si hoy los que siempre fueron críticos de todo se mantienen solo afirmados en la ética de la convicción, como la calificaba Weber, o si son capaces de asumir el desafío que impone la ética de la responsabilidad. Por el bien de Chile esperamos que sea lo último.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.