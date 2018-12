Caso Catrillanca: Aucán Huilcamán exigió prisión preventiva para Hermes Soto y Cristián Inostroza

El encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, exigió la realización de una audiencia para imputar al ex general director de Carabineros, Hermes Soto, y del equipo de abogados liderado por Cristián Inostroza y se dicte prisión preventiva.

Ello, ante las declaraciones a La Tercera del ex sub oficial de Carabineros Patricio Sepúlveda, quien reveló que el abogado Cristián Inostroza Quiñiñir "me manifestó que lo estaba llamando mi General Soto".

A juicio de Huilcamán, a partir de las declaraciones del ex GOPE "se desprende completamente la responsabilidad penal del ex general de Carabineros Hermes Soto y del equipo de abogado liderado por Cristian Inostroza".

"A raíz de las declaraciones del ex suboficial Patricio Sepúlveda que, constituyen pruebas fehacientes, exigimos urgentemente la realización de una audiencia para pedir al tribunal la imputación de los delitos correspondientes y consecutivamente se dicte la detención y prisión preventiva del ex general Hermes Soto y del equipo de abogados compuesto por un número de 4 personas que tienen responsabilidad penal inequívoca en su calidad de encubridores y cómplices directos en los actos de violación al derecho de la vida de Camilo Catrillanca y de las mentiras reiteradas que no tan solo engañaron al país, sino crearon un ambiente de odiosidad en contra del Pueblo Mapuche que lucha legítimamente por el derecho a las tierras usurpadas y el derecho a la libre determinación", sostiene un comunicado.

Por medio de la declaración, Huilcamán hizo un emplazamiento al Ministerio Público a solicitar una audiencia para pedir la prisión preventiva y los abogados, considerando que "resultaria una omisión a un hecho tan grave como lo sucedido en la comunidad de Temucuicui".

Finalmente, el encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras instó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a que amplie sus querellas al general (r) Soto y al equipo de abogados. "De lo contrario seria completamente injusto, si teniendo en cuenta los nuevos antecedentes de los hechos solo se limite a un numero de cuatro Cabineros que ya estan imputado".