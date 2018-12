Vocera por polémica con Camila Vallejo: Gonzalo de la Carrera “no es malintencionado”

El panelista de Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera Correa, “no es malintencionado ni actúa de mala fe”, dijo la ministra vocera de Gobierno Cecilia Pérez al ser consultada por la polémica en que se enfrascó el empresario y ex vicepresidente de ENAP con la diputada Camila Vallejo tras viralizar una fake news sobre la parlamentaria.

De la Carrera compartió en su cuenta de la red social una noticia del sitio español LaTribunadeEspaña.com, un sitio con contenidos de dudosa procedencia, bajo el título “Comunista chilena defiende el derecho a la pedofilia: ‘La pedofilia es un derecho a recuperar”.

El tuit generó tal revuelo, al punto que el panelista de Radio Agricultura terminó por borrar el mensaje en cuestión y ofreció sus disculpas a la aludida.

Consultada al respecto hoy en una entrevista con radio Oasis, la ministra Pérez indicó que "las noticias falsas hoy no solo enturbian el alma, sino que dañan la democracia, lo hemos visto y lo han vivido distintas personas".

Sin embargo, acotó que "conociendo a Gonzalo, es mi amigo, una de las cosas que no tiene es ser malintencionado, es franco, es directo, es rudo en los argumentos, como muchos lo somos muchas veces, pero no es malintencionado, no actúa de mala fe".

Cabe consignar que la vocera fue compañera de conducción del programa Directo al Grano de Radio Agricultura junto a De la Carrera, espacio que abandonó cuando asumió en marzo sus labores ministeriales.