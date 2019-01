Girardi pide reponer plazo de seis meses y trámite ante notario para ratificar condición de no donante

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud y autor de la Ley del Donante Universal, anunció que solicitará al Ejecutivo que al discutirse en la Cámara de Diputados el proyecto que complementa la Ley Sobre Trasplante y Donación de Órganos reponga -a través de una indicación- la obligación de ratificar, ante notario y en un plazo de seis meses, la condición de no donante que cuatro millones de chilenos declararon ante el Registro Civil entre 2011 y 2013.

La iniciativa, que debe ser vista este miércoles en la Sala del Senado, fue aprobada así por la Comisión de Salud de la Cámara Alta, pero en la Comisión de Hacienda de la misma instancia legislativa se estableció que, esos cuatro millones de no donantes declarados, deben ratificar su decisión nuevamente ante el Registro Civil y en un período de cuatro años.

A juicio del legislador PPD aquella resolución anula el objetivo de la iniciativa por lo que pide al Gobierno que reponga la idea original.

El senador Girardi lamentó “la muerte del menor Joaquín Adasme esperando un trasplante de hígado que no se pudo realizar por falta de donante” y explicó que “por casos como este en 2010 hicimos la Ley del Donante Universal para que todos los chilenos seamos donantes, pero se estableció que se podía renunciar a esa condición manifestándolo en el Registro Civil al sacar cédula de identidad o licencia de conducir”.

Según el senador “por ser una pregunta para la cual no estaban preparados, entre 2011 y 2013, más de cuatro millones de personas -de manera refleja y sin reflexionar, por temor o prejuicios- renunciaron a ser donantes. Se cambió la ley y se estableció un trámite notarial para no ser donantes: desde entonces hasta hoy sólo 13 mil personas optaron por no ser solidarios”.

De acuerdo al senador “este stock de cuatro millones de no donantes es una de las principales causas que el número de trasplantes haya disminuido significativamente. En España hay 50 donantes por un millón de personas, en Chile sólo siete”.

El parlamentario agregó que ante esta situación y “a solicitud de las sociedad chilena de Nefrología, la de Trasplantes y de personas del mundo científico y académico, junto al senador Felipe Kast (Evopoli) hicimos este proyecto de ley para que quienes se declararon no donantes, debe ratificar esa condición ante notario y en un plazo de seis meses. Sin embargo la Comisión de Hacienda alargó el plazo a cuatro años y estableció que se puede hacer en el Registro Civil”.

Por ello el senador Girardi dijo que “le estamos pidiendo al Ejecutivo que cuando la iniciativa pase a la Cámara de Diputados presente una indicación para reponer la idea original, de que esta recalificación se haga ante notario y en un plazo de seis meses”.

El legislador recordó que “tenemos más de dos mil personas esperando un trasplante, muchos necesitan un hígado –como Joaquín- un corazón, un pulmón y si no lo tienen casi la mitad de ellos va a morir este año. La Cámara puede modificar esto y hacer que Chile tenga una mayor cantidad de donantes”.