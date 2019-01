Cruz y el intenso chequeo para elegir al sucesor de Ezzati: “El Papa no se va a equivocar en nombrar a alguien en Santiago”

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, se refirió al futuro arzobispo de Santiago señalando que el cardenal Ricardo Ezzati “va a salir luego, pero no tan luego como quisiéramos”.

Entrevistado en Radio Cooperativa, Cruz manifestó que el Papa Francisco "va a nombrar un administrador apostólico, como lo ha hecho en otras diócesis, porque no confía en nadie”.

“Y que no extrañe que sea alguien extranjero, que no sea un chileno. Le están sacando radiografía, scanner, todo lo que se pueda imaginar, para que sea una persona proba (…) el Papa no se va a equivocar en nombrar a alguien en Santiago, es demasiado importante”, indicó.

De todos modos, descartó que sea el escogido sea Jordi Bertomeu, el sacerdote español que vino en dos oportunidades junto a Charles Scicluna en la misión encomendada por el Papa Francisco a raíz de las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento. "Estoy en contacto con él y puedo asegurar con un 95% de seguridad que no es él”, contó.

Asimismo, Cruz destacó que junto al “imputado” Ezzati, otros obispos tiene sus días contados en la jerarquía de la Iglesia católica chilena.

“Hay muchos obispos en Chile que tienen que salir, ya han salido 7. El Papa Francisco ha echado a varios y le quedan varios por echar. Pero que no sorprenda que después de haber estado en la Fiscalía algunos terminarán en la cárcel", dijo.

Recientemente, Cruz junto a José Andrés Murillo, otra víctima de Karadima, aportaron a la Fiscalía de Rancagua una serie de antecedentes sobre el “patrón de conducta” de los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz en la investigación del encubrimiento montado en la plana mayor de la Iglesia católica.