Líderes de Chile Vamos defienden a van Rysselberghe por citación de fiscalía en el caso Asipes

El comité directivo de Chile Vamos abordó este viernes -en su habitual reunión de coordinación política- las citaciones que recibió la presidente de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y el diputado RN Frank Sauerbaum en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.

Tras el término de la reunión, los timoneles de los partidos que conforman la coalición oficialista, salieron en defensa de van Rysselberghe. En esa línea, el presidente del PRI, Hugo Ortíz de Filippi, señaló que "la calidad de imputado no significa que tenga algún grado de responsabilidad".

Filippi agregó que van Rysselberghe colaborará con la justicia para demostrar "que la imputación que se le hace no se ajusta con la realidad".

Con los antecedentes en mano, el fiscal que investiga la causa, Rodrigo Durán, citó a la líder gremialista para que entregue su declaración sobre una serie de correos que intercambió con el expresidente de Asipes, Luis Felipe Moncada.

Al respecto, la senadora aseguró en Cooperativa que "al fiscal le llegó una denuncia, tiene que investigar, me parece bien que investigue y nosotros estamos dispuestos a cooperar y es lo que he hecho".

Sobre la citación a Sauerbaum, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, aclaró que citar a una persona como imputado "no significa ni si quiera que haya presunción de responsabilidad. Solamente es un dato que permite anunciarle a la persona que está siendo investigada, y por lo tanto, mientras no haya nada concreto el partido no tiene nada que hacer".