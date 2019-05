Juzgado de Policía Local presidido por hijo de Podlech revocó decisión de dirección de Tránsito de negarle la licencia al exfiscal militar

Nuevos antecedentes han surgido luego del trágico suceso en el que se vio involucrado el exfiscal militar de Cautín, Alfonso Podlech, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves, luego de que protagonizara un atropello doble, causándole la muerte a una mujer de 35 años y dejando a su hija de tres años con múltiples contusiones.

Esos nuevos antecedentes dados a conocer por el diario La Voz de Pucón, revelan que el 2018 el director de Tránsito de la municipalidad de Pucón, Axel Brink, rechazó la solicitud de licencia de conducir de Podlech. Dicho rechazo se debió a la situación penal que enfrenta actualmente el exfiscal, quien tiene una condena por una causa que aún no está firme por sucesos ocurridos durante la dictadura militar, además de encontrarse en proceso en cuatro causas de derechos humanos.

Sin embargo, la decisión del director de Tránsito fue revocada por el Juzgado de Policía Local de Pucón, facultando al hombre de 87 años para recibir el documento. Un dato que llama la atención al respecto, es que el juez principal de este tribunal, es el hizo del exfiscal, del mismo nombre, quien se inhabilitó en dicha causa.

A pesar de ello, fue el juez suplente del Juzgado de Policía Local quien, Roberto rogazy, el encargado de fallar en la causa. "Efectivamente me tocó fallar a mí el tema de la licencia rechazada de Alfonso Podlech. Alfonso Podlech hijo no podía por su vínculo con el solicitante y la señora secretaria María Graciela Carrillo también se inhabilitó por haber sido abogado de don Alfonso y por ese motivo me correspondió a mí resolver", contó Rogazy a La Voz de Pucón.

"La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Pucón rechazó otorgarle la licencia de conducir por haber sido condenado en causas penales, contra esa resolución él presentó un reclamo ante el Juzgado de Policía Local y constaté que, aún existiendo procesamientos penales en su contra, no había ninguna condena a firme dictada en esos procesos", explicó el juez.

Los datos recolectados por el citado medio aseguran que Podlech aprobó todos los exámenes médicos antes de ser rechazado por Brink, y que su edad en ese tiempo (82 años) no era un impedimento para recibir la licencia. Finalmente, el documento le fue otorgado en septiembre de 2018.

"En aspectos generales el contribuyente cumplió con todos los aspectos psicotécnicos, no hubo observaciones para no otorgarla, sin embargo, aludiendo facultad del director de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Tránsito denegó su renovación y el afectado haciendo uso de la facultad que la misma ley le otorga esta fue dada por una resolución del JPL, más antecedentes de la misma son de carácter privado por cuanto debemos consultar al afectado su divulgación", complementó el administrador de la municipalidad, Rodrigo Ortiz.