Bermúdez versus la UDI: contralor hará sus descargos en la Cámara ante la polémica por las desvinculaciones en la institución

A las 15:30 horas se espera en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados al contralor general Jorge Bermúdez quien asistirá en medio de la polémica por las auditorías municipales y los despidos de funcionarios del ente fiscalizador que lo han puesto nuevamente en el ojo del huracán.

Desde Contraloría informaron que el propio Bermúdez pidió ser invitado a la instancia parlamentaria a explicar el tema, luego de la fuerte arremetida de la UDI en su contra.

Así lo confirmó el presidente de esta instancia, Matías Walker (DC), quien indicó que “el propio contralor general de la República se comunicó conmigo como presidente de la comisión de Constitución y se ofreció voluntariamente a venir a dar su testimonio respecto de lo dado a conocer por un medio de comunicación, en relación a supuestas represalias que habrían sufrido algunos funcionarios de Contraloría producto de los procesos de auditorías a algunos municipios”.

El malestar gremialista obedece a que los tres funcionarios que dejaron sus cargos (Patricio Barra, jefe de la División de Análisis Contable, Pablo Soto e Ignacio Tapia) habrían advertido que el ente contralor no estaba utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit de algunos municipios, lo que afectó las fiscalizaciones de las administraciones de Viña del Mar y La Florida, controladas por la UDI Virginia Reginato y el exgremialista Rodolfo Carter.

En la UDI hablan incluso de una persecución política del contralor contra ese partido e incluso el alcalde de La Florida anunció acciones judiciales contra Bermúdez.

A Bermúdez lo espera un escenario nada tranquilo en la comisión, porque el gremialismo incluso ha amenazado con instalar una comisión investigadora. Se trata de una posibilidad cierta, y que no es descartada por el diputado Gabriel Silber (DC), quien señaló que Bermúdez debe dar explicaciones ante la comisión y si éstas no son suficientes, “por qué no abrir una comisión investigadora”.

En el gremialismo tienen la guardia en alto y así lo confirmó la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe al señalar que “a nosotros nos interesa no sólo que vaya Bermúdez y que cuente un cuento como hizo la vez pasada, y que diga que todo está perfecto, sino que vayan los funcionarios que desvinculó para que cuenten su verdad”.

Aludiendo a una visita anterior de Bermúdez al Parlamento, donde el contralor ya abordó el tema, Van Rysselberghe señaló que “queremos saber si el contralor le mintió a la Cámara o no. Y para eso queremos tener la otra versión. No necesitamos que (Bermúdez) diga que todo está bien y que entregue un power point donde no dice nada. Nosotros le pedimos formalmente los documentos donde estaban los cálculos que les había dado esta unidad de gestión, y no la entregó”.

Pero en el entorno de Bermúdez dicen estar tranquilos y señalan que no hay nada irregular. A través de un comunicado, la institución sostuvo que Barra fue desvinculado “atendida su mala evaluación de desempeño al interior de la institución".

El ente fiscalizador añadió que “antes de ser notificado de su desvinculación, el Sr. Barra y su equipo de confianza (quienes firmaron su renuncia voluntaria), no presentó ni formalizó ningún tipo de denuncia que diera cuenta de eventuales irregularidades en el trabajo de los equipos de auditoría de la Contraloría General de la República".