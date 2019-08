Van Rysselberghe sale al paso de críticas de Carlos Larraín contra Joaquín Lavín

La senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, salió al paso de las críticas que lanzó el ex senador Carlos Larraín contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En el programa Estado Nacional de TVN, Larraín dijo: "la gestión de Lavín está encaminada a llamar la atención, a su manera de hacer política, que no me gusta, lo que vengo diciéndolo desde hace 15 años. No estoy de acuerdo con su manera de enfrentar la tarea política, hay que pensarse las cosas con más profundidad".

Además, el militante de Renovación Nacional puso sobre la mesa su aspiración a postular a la alcaldía de Las Condes, la que ya presidió por 16 meses. "De pronto hay que cambiar de manos y en una de esas me toca a mí. No estoy diciendo que sí. No está descartada (la candidatura), pero no estoy entusiasmado con el metabolismo disparado".

Ante ello, van Rysselberghe criticó las declaraciones del ex concejal y dijo que tiene cierta obsesión con Lavín. "Es evidente, probablemente porque solo ha podido ser alcalde por un tiempito corto, y a lo mejor se quedó con las ganas".

Respecto a sus aspiraciones a presidir la alcaldía de Las Condes, la timonel UDI señaló que "este no es el minuto de él, hoy hay un alcalde en ejercicio y me parece que la obsesión no es la mejor razón para competir en primarias".