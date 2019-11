FF.EE. de Carabineros dispara contra menores de edad al interior de sus establecimientos educacionales en Santiago y Renca

En medio de los cuestionamientos al accionar de Carabineros en el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre y luego que el Presidente de la República asegurara en una entrevista con la cadena BBC que Carabineros usaba gases y agua como última ratio y solo cuando se trataba de violencia extrema, otro incidente de gravedad pone en tela de juicio a la institución comandada por el general Mario Rozas, luego que efectivos de la institución dispararan contra establecimientos educacionales en las comunas de Santiago y Renca.

Uno de los hechos afectó a las estudiantes del Liceo 7 de la comuna de Santiago, luego que personal de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros ingresaran al interior de la escuela y abrieran fuego contra las menores, dejando a dos niñas heridas.

De acuerdo a información de la cuenta de Twitter @ApoderadosOrg, las estudiantes lesionadas fueron derivadas hasta la ex Posta Central y se encuentran fuera de riesgo.

Video de @ApoderadosOrg

Una situación similar ocurrió en la comuna de Renca, cuando efectivos dispararon a alumnos del Colegio Cumbres de Renca mientras estos se encontraban dentro del establecimiento.

Video: Radio Villa Francia.

No hubo versión oficial de las autoridades sobre el incidente. Consultada por El Mostrador respecto de este hecho, desde la municipalidad de Santiago -sostenedora del establecimiento- señalaron que no haría comentarios. En tanto, el intendente Felipe Guevara dijo que no se cursó una orden de desalojo del recinto, y aseguró que “no tengo certeza ni antecedentes de esa supuesta” intervención policial en el liceo de niñas.

Tras participar en una sesión especial de seguridad del Senado, el general Mario Rozas fue consultado por este caso, asegurando que "no sé los antecedentes, por ahora, de cómo se usó, pero aparentemente por lo que se me informa, en forma manera preliminar, habría sido una inobservancia del protocolo de actuación".

El general director indicó que "de acuerdo a la información preliminar que tenemos, hubo una situación con la rectora del establecimiento, llegan los carabineros, se utiliza la escopeta antidisturbios aparentemente en forma indebida, y eso es lo que se va a establecer a través del sumario administrativo".

"No obstante eso, se dispuso que los antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público",

Defensora de la Niñez: estos hechos son "de la máxima gravedad"

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, calificó lo sucedido en el Liceo 7 como "de la máxima gravedad", por lo que evalúa presentar acciones judiciales en contra de la directora del recinto.

"No hay nada que justifique que personal policial ingrese a un patio de un colegio y se ponga a disparar al cuerpo de las adolescentes (...) acá hay un tema de la máxima gravedad, que nosotros esperamos que no se sigan relativizando estos hechos como hasta el momento ha sido, que las violaciones a los derechos humanos efectivamente sean intolerables para cualquier persona".

Muñoz también hizo hincapié en el impacto psicológico que este tipo de situaciones puede producir en la víctima. "Cuando se usa la fuerza policial, el impacto que se produce en las víctimas es brutal, y no debemos perder de vista eso".

"Carabineros de Chile no puede permitirse entrar a un establecimiento educacional a disparar en contra del alumnado, no es tolerable. Yo espero que así como hacen conferencias de prensa para denunciar hechos delictuales como las que han vivido carabineras, se hagan conferencias de prensa para condenar de manera tajante y ojalá visitar a niñas que han sufrido esta situación de manera inaceptable", dijo.

La defensora sostuvo que también pudo hablar con otro niño que denunció haber sido agredido sexualmente por funcionarios de Carabineros. "Nosotros como Defensoría de la Niñez, evidentemente, hemos arbitrado las medidas para poder contactar al interior de este establecimiento a las instituciones que ya se encuentran, entre las cuales está el Ministerio Público, que efectivamente ha registrado las denuncias de estos tres adolescentes víctimas de estos hechos, y por lo tanto nos preocuparemos de que sean las víctimas debidamente protegidas, y que situaciones irregulares (...) no se sigan produciendo".

Inclus desde el oficialismo fue condenado el hecho. El diputado UDI Jaime Bellolio calificó el hecho como “lamentable” y admitió que “por supuesto” ningún protocolo permite el uso de perdigones al interior de un establecimiento escolar. Entrevistado en CNN Chile, el integrante de la Comisión de Educación dijo que “necesitamos un nuevo trato donde jamás haya ningún tipo de violencia al interior de los colegios y por supuesto que ese ningún tipo de violencia incluye que no haya violencia policial”.