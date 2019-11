El descarnado análisis de Mario Desbordes: “Si no somos capaces de reformas profundas, esto va a ser peor”

En entrevista con El Mostrador, el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes hizo un llamado urgente tanto al Gobierno, como a su propia coalición y la oposición, a profundizar la agenda social. A la par, criticó los “dogmatismos” que en ambos lados del arco político –e incluso en La Moneda- han dificultado el entendimiento, y advirtió que “si no somos capaces de reformas profundas, esto va a ser peor”.

“Es evidente que las 4 millones de personas movilizadas exigen una respuesta y si alguien es tan cándido o tan patudo para pensar que esa gente se va a desmovilizar sin respuestas concretas, es que no está entendiendo nada”, dijo el diputado, una pieza clave en la concreción del acuerdo constitucional y en los llamados a profundizar la agenda social para responder a las demandas ciudadanas expresadas en este estallido social.

“Puede que el desgaste sirva, Navidad, Año Nuevo, febrero, y es probable que la gente se vaya de la calle. Pero ¿en marzo? Si no tenemos respuestas, si somos capaces de hacer reformas profundas, en serio, no cosméticas, no parches, esto va a explotar mucho más, no van a ser 4 millones, sino 5 ó 6 millones. Es muy difícil que un gobierno se sostenga con 4 millones de personas en las calles en un país de 16 millones, estamos hablando de un 25% de la población”, añadió. Para el presidente de RN, la situación es clara y “solo respondiendo a las demandas de la ciudadanía se va a aislar a los violentos”.

En este sentido, el diputado reivindicó el rol que debe cumplir la política para solucionar el estallido. “No es Carabineros el que tiene que resolver la crisis social que estamos viviendo, somos nosotros”, señaló.

Por ello, Desbordes interpeló tanto Gobierno, como a su propia coalición y la oposición a que “seamos responsables, demos el ancho; si no somos capaces, todos, yo mismo, nos vamos para la casa”.

Agenda social y antiabusos

En este sentido, pidió avanzar con urgencia en una agenda social que contemple reformas en salud, pensiones, CAE y sueldo mínimo, además de una agenda antiabusos “para que la gente se dé cuenta que el delito de cuello y corbata es más caro que robarse una gallina, no como ahora que es al revés”.

“Llamo a la oposición, al Gobierno, a los partidos de gobierno que lo que menos tenemos es tiempo y no hagamos ahorros donde no corresponde (…) Ahorrar en pensiones o en materia de CAE puede salir muy caro y en cinco o seis años más podremos tener un reventón peor que este”, advirtió.

“Con esa agenda en serio, le vamos a ahorrar plata al Fisco y no con la billetera apretada en la mano. Lean el informe de la OCDE. No estábamos tan equivocados los pobres idiotas que estábamos pidiendo reformas altiro. Los que en mi sector están porfiando que hay que cuidar el déficit fiscal como si fuera la Biblia, un dogma, los invito a leer a la OCDE, que parece que dice lo mismo que este negrito”, ironizó.

La alusión de Desbordes apuntó así al Gobierno y a un sector “economicista fanático” que ha dificultado las reformas, por ejemplo en materia de pensiones. “El Gobierno porfiaba que no había un peso más, y resulta que había más plata. Yo creo que se puede hacer un esfuerzo con déficit y subir el royalty, por qué no”, indicó.

Acuerdo constitucional

Desbordes además ha sido blanco de críticas en su propio sector por sus dichos a favor del proceso constituyente. Aludiendo a los detractores del acuerdo, apuntó a José Antonio Kast, planteando que “un señor mas a la derecha dice que nos habíamos rendido a los violentistas por plantear un itinerario constitucional, y eso es miopía”. Desde la izquierda, en tanto, “hay algunos que se atrincheran, que no tienen flexibilidad para entender que éste no es el minuto de las trincheras”, señaló.

A su juicio, “la mayoría de los chilenos valora este acuerdo”, pero “hay algunos que no quieren que esto funcione, de lado y lado, siempre se van a estar criticado, quejando”. Con todo, se muestra confiado en que pese a los tironeos “el acuerdo no se cae” y los firmantes agotarán las instancias este viernes para profundizarlo.

El paso que viene es la negociación entre los presidentes de partidos “si le agregamos cosas al acuerdo”, y resuelven peticiones múltiples, como las cuotas que demandan diversos sectores como los pueblos originarios, diversidad sexual o de regiones.

“No es fácil armar el puzzle (…) piden de todo, hay una cantidad de peticiones que son impresionantes, por ejemplo que voten de 14 años para arriba y van a sacarse el servicio militar con la mamá al lado”, añadió. Pero en definitiva “si no hay acuerdo hoy, nos quedamos con el acuerdo del viernes pasado”.

Escuche el audio de la entrevista acá: