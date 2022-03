Raúl Soto y dificultad de acuerdos en la Cámara: "Se van a construir proyecto a proyecto, acá no va a haber una mayoría permanente"

Como un "hecho complejo" describió el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), el incidente que marcó la primera visita del gobierno - en una comitiva encabezada por la ministra del Interior, Izkia Siches - a la Araucanía. "Lo que eligió el Gobierno es el camino más difícil, pero el correcto", dijo el parlamentario, quien además consideró que "pecaron de voluntarismo", pero que lo importante es ir aprendiendo y mejorando la coordinación.

El parlamentario, en entrevista con El Mercurio, consideró razonable el objetivo detrás de un formulario o encuesta que la Segrpes - liderada por el ministro Giorgio Jackson - entregó a los diputados y senadores para conocer las prioridades legislativas que consideran relevantes, aunque afirmó que "no sé si el mecanismo fue el más indicado para el momento. Uno también espera desde el comienzo generación de confianza. Yo me he juntado con el ministro Jackson, con la ministra Siches, pero los parlamentarios también requieren tener un proceso de diálogo, de comunicación, de generar el vínculo de persona a persona". En esa línea, abogó por iniciar un trabajo pre legislativo.

Soto subrayó que el trabajo colaborador del Legislativo con el Ejecutivo se hará "desde la plena autonomía de un poder del Estado", por lo que "el Gobierno no puede pretender controlar la agenda de la Cámara, en eso quiero ser súper claro. Tenemos toda la voluntad para colaborar y tener coordinación con el Ejecutivo, pero siempre desde nuestra autonomía".

El presidente de la Cámara Baja reconoció que la construcción de mayorías es difícil en el Congreso, en especial entre los diputados y diputadas, y que "los consensos y acuerdos se van a construir proyecto a proyecto, acá no va a haber una mayoría permanente que esté disponible, todo está tan fragmentado que se va a tener que construir proyecto a proyecto".

Consultado sobre las declaraciones de la diputada Karol Cariola, quien dijo que nada de lo esencial del programa de gobierno se puede cambiar, el parlamentario enfatizó que "ningún programa de gobierno está escrito en piedra y es evidente que la realidad va haciendo que las cosas tengan que ir cambiando. Y la construcción de los acuerdos que se van a requerir para la implementación de esas propuestas también. Hay que tener ciertos grados de flexibilidad importantes".

Referente a la relación con la Democracia Cristiana, su ex partido, sostuvo que "la DC tiene otro domicilio. Ellos están fuera completamente del Gobierno, pero si logramos consolidarnos, creo que tenemos que volver a conversar". También, Soto no cerró la puerta a poner en tabla proyectos de retiro de fondos de pensiones, argumentando que su rol es permitir que se den todos los debates.