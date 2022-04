Exministro Paris se suma a detractores del nuevo Plan Paso a Paso: "No le encuentro ninguna claridad, ninguna transparencia"

El exministro de Salud durante la administración de Sebastián Piñera, Enrique París, criticó el nuevo Plan Paso a Paso mostrado por el Gobierno actual del Presidente, Gabriel Boric. "No le encuentro ninguna claridad, ninguna transparencia", sostuvo.

Cabe señalar que el Minsal anunció nuevas medidas en su combate contra la pandemia del Covid-19, dentro de las que se destacan la flexibilización en el uso de la mascarilla y de los aforos dependiendo la fase en que este la comuna.

Estas propuestas ha sido duramente criticadas por el también exministro de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich y por por el secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci.

En un dialogo con el medio Ex-Ante, Paris se mostró duramente contrario con el nuevo Plan Paso a Paso.

"No estoy de acuerdo con las propuestas que aparecieron ahora, no les encuentro ninguna claridad, ninguna transparencia, no hay ninguna cifra, ningún elemento que permita definir cuáles van a ser los elementos considerados para que las fases se cumplan. Hablan de fases de Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario, pero ¿según qué parámetros?", expresó el ex titular de la cartera.

"¡Y tanto que nos criticaban ellos! Hay una desinformación total. Este Paso a Paso no tiene ningún estándar. ¿Cómo van a fijar cada fase? No hay cifras de ocupación cama, tasa de mortalidad, de letalidad, vacunación, casos de infectados. ¿Cómo pueden lanzar un programa sin ningún detalle?", añadió Paris.

El médico continúo criticando al Gobierno, manifestando que "nunca nos permitieron lanzar estos voladores de luces y después entrar a explicar todos los detalles. Jamás. Nosotros explicábamos todos los detalles desde la partida. Nunca presentamos algo tan básico, sin ningún parámetro que permita tomar decisiones en base a la evidencia. Es sumamente desprolijo, sin evidencia, son puras frases de relleno".

"En realidad no quiero ser crítico acérrimo de lo que se está proponiendo, lo que estoy diciendo es que hay que corregirlo y hay que aclarar los parámetros. La gente tiene que entender bien cómo se van a tomar estas decisiones para cada fase. Eso es lo grave. Y hay que aclararlo rápidamente. Nosotros lo decíamos claramente y lo publicábamos en el Diario Oficial. Que vengan a salir con esto después de todo lo que reclamaron lo encuentro insólito", cerró.