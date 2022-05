Subsecretario del Interior anunció que Presidente Gabriel Boric instruyó la modificación de los contratos para mejorar la seguridad en las rutas del sur

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la movilización que realizaron distintos transportistas de la provincia de Arauco cortando rutas alegando la falta de seguridad en la zona.

Cabe señalar que se han registrado varios hechos de violencia en la zona sur del país, siendo el más destacado el ocurrido la semana pasada en Arauco, el que dejó un saldo de 33 camiones quemados.

Frente a estos hechos, Monsalve, informó en Emol que se ha reunido con las partes para llegar a un buen puerto como Gobierno frente a los sucesos de violencia que azotado la zona.

"Los hechos de violencia hoy impiden que personas que no tienen vivienda puedan resolver su problema, porque no hay nadie que quiera ir a construir las viviendas sociales que se requieren. También se impide construir elementos tan esenciales como los proyectos de agua potable rural o los caminos", expresó Monsalve.

"O peor aún, se afecta el derecho a la salud, porque los equipos no se atreven a trasladarse a las postas de salud rural para atender a las personas que más requieren de atención médica. Nosotros no estamos disponibles a eso, las condiciones de seguridad son para proteger a los sectores populares", complementó.

Bajo esta línea, recalcó que las personas que han paralizado las rutas y los que han conversado con el Gobierno "son trabajadores, sus familias viven en Curanilahue, en Los Álamos, Cañete, Mulchén o Negrete. No son personas poderosas y a ellos tenemos que proteger y anoche les entregamos un conjunto de propuestas del Gobierno".

"Solo mencionar un par, para que se entienda que estamos tomando decisiones relevantes. El Presidente ha instruido que se le hagan modificaciones a los contratos de las rutas concesionadas en la zona en la cual están ocurriendo hechos de violencia, porque en esos tramos no hay cámaras de vigilancia", agregó.

Instrucción del Presidente

Monsalve, también señaló que no existe una buena inversión en las rutas para detener estos hechos. "No hay cámaras térmicas, no hay pórticos, no hay inversión adecuada en la zona de descanso de las personas que se dedican a la actividad forestal. El Presidente ha instruido que se modifiquen los contratos tanto de la concesionaria de la Ruta 5 como de la concesionaria de la Ruta 160", precisó.

"Hay un conjunto de medidas que le hemos planteado a los trabajadores, creemos que son medidas que no se han tomado antes y que efectivamente se hacen responsable de la tarea del Estado de proteger a los trabajadores. Esperamos que ellos lo evalúen positivamente y estamos dispuestos a analizar medidas de carácter legislativo", manifestó.

Para el subsecretario del Interior, "el conjunto de medidas que hemos conversado con ellos y que tienen como sentido garantizar la seguridad de los trabajadores van a ser bien evaluadas y vamos a llegar un acuerdo con ellos. No tengo ninguna duda de que ello va a ocurrir".

Además, solicitó "desmitificar el conflicto, como que nosotros estuviéramos preocupados de la seguridad de los empresarios y eso no es así. Las víctimas de los hechos de violencia son los trabajadores y frente a esa tarea del Gobierno están todas las herramientas puestas en la mesa para garantizar su seguridad".